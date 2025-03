Arriva il bonus da 1300 euro al mese per un anno: approvato il sostegno economico che tutti aspettavano

Il bonus che tanti stavano aspettando finalmente è stato approvato: 1300 euro al mese per un anno intero. Vediamo come non farselo sfuggire.

Un bonus dall’importo così alto probabilmente non si era mai visto prima: nemmeno il vecchio Reddito di Cittadinanza arrivava a 1300 euro al mese. Non per una persona singola almeno. Il nuovo bonus appena approvato dal Governo di Giorgia Meloni invece ammonterà proprio a questa cifra: 1300 euro.

Non solo: potrà essere fruito per un anno intero. Si tratta di un’agevolazione senza precedenti che, come si può facilmente intuire, si rivolge a categorie particolarmente vulnerabili e vuole essere una spinta a rimettersi in gioco. 1300 euro al mese, al momento, equivalgono ad uno stipendio medio in Italia.

Una somma che davvero può aiutare a pagare un affitto, le bollette, fare la spesa. Va da sé che questo aiuto è già molto ambito ma attenzione: si rivolge solo ad una platea molto specifica in modo da far sì che gli aiuti finiscano nelle mani di chi davvero ne ha bisogno. Nel prossimo paragrafo vediamo cosa occorre fare per ottenere il nuovo beneficio.

Puoi avere 1300 euro al mese per un anno: ecco come fare

Molti, da tempo, lamentano l’inadeguatezza di certi sussidi che non avrebbero un importo sufficiente a fare fronte all’attuale costo della vita. Ora arriva un bonus da 1300 euro al mese che può essere fruito per un intero anno. Vediamo cosa bisogna fare per non perdere questa nuova agevolazione.

Vivere senza uno stipendio fisso e adeguato significa essere in balia della sorte o, talvolta – molto peggio – in balia di partner violenti o famiglie violente. Per questo il Governo di Giorgia Meloni scende in campo con il Reddito di Libertà, un sussidio che si rivolge alle donne vittime di violenza che sono seguite o dai servizi sociali o dai centri antiviolenza regionali.

Il bonus, di per sé, non è molto ricco in quanto ammonta a soli 500 euro al mese per un anno ma la buona notizia è che può essere cumulabile con l’Assegno di Inclusione che, da quest’anno, tenendo conto anche del contributo per l’affitto, corrisponde a 844 euro mensili. Pertanto, facendo la somma dei due sussidi, una donna vittima di violenza, potrà avere più di 1300 euro al mese.

Una bella cifra per rimettersi in piedi, pagare l’affitto di una casa, le bollette e fare la spesa senza dover dipendere da nessuno ed è essere, appunto, libere e padrone della propria vita. Infatti- secondo i dati ufficiali – la dipendenza economica è uno dei principali fattori che impedisce alle vittime di lasciare i loro “aguzzini”. Questo provvedimento era dunque urgente più che mai.

Come ottenere il Reddito di Libertà? Sarà sufficiente rivolgersi agli operatori del proprio Comune che inoltreranno la domanda all’Inps. Tutte quelle respinte in precedenza – a causa dell’esaurimento delle risorse stanziate – saranno prioritarie. Le domande dovranno essere inoltrate tra il 5 marzo al 18 aprile.