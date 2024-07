Ascolti, numeri record per Radio Show Italia 103e5

Era – Editori Radiofonici Associati ha pubblicato ieri i dati relativi al primo semestre 2024 dell’indagine sugli ascolti della radio in Italia RadioTER 2024.



La radio più ascoltata nel sud Pontino è Radio Show Italia 103e5.

Radio Show Italia 103e5 ha totalizzato 11.000 ascoltatori nel giorno medio (persone che ascoltano RSI103e5 ogni giorno) e 70.000 nel ‘7 giorni’ (persone che ascoltano RSI103e5 almeno una volta durante la settimana).



“Siamo soddisfatti e orgogliosi di questi numeri che ci confermano come mezzo di comunicazione autorevole, di riferimento, radio leader di ascolti nel sud della provincia di Latina – commenta Corrado Gentile, station manager di Radio Show Italia 103e5 – Numeri record dei quali ringraziamo ogni singolo ascoltatore e tutte le aziende, le realtà istituzionali che credono e investono nel nostro progetto, incoraggiandoci a proseguire nella nostra vocazione editoriale: raccontare, rappresentare il sud pontino e la Riviera di Ulisse. Un territorio complesso, straordinario, dalla forte identità che siamo orgogliosi di portare ‘on air’ e che si riconosce nella nostra colonna sonora quotidiana: un mix accattivante e unico, di musica e contenuti esclusivi dedicati soprattutto al territorio. Andremo avanti così, come facciamo dal 2018, rinnovando agli ascoltatori la promessa di non lasciarli mai indietro”

I contenuti informativi sono dedicati interamente al sud pontino e alla Riviera di Ulisse, con notizie, approfondimenti ed interviste esclusive ai protagonisti della cronaca, della politica e dello sport.

Radio Show Italia ti informa. Ogni ora – dal lunedì al sabato – in onda il notiziario con l’informazione in tempo reale dal territorio: 24 appuntamenti quotidiani dedicati esclusivamente a sud pontino e Riviera di Ulisse

Per tutta l’estate, in esclusiva: INFOMARE103e5: ‘notizie di pubblica utilità per vivere il mare sulla Rivera di Ulisse’. Tutti i giorni alle 09.45 e alle 11.45. In onda le donne e gli uomini della Guardia Costiera di Gaeta con gli aggiornamenti sulle condi-meteomarine, le racccomandazioni di prudenza e sicurezza, le ordinanze che riguardano balneazione e navigazione su tutto il litorale pontino.

Il METEO del territorio, 12 appuntamenti con le previsioni del tempo dedicate in modo dettagliato alle località del sud pontino e della Riviera di Ulisse

Summer Hits on the beach. Durante i week end per tutta l’estate, dalle 9.00 del mattino alle 19.00. Una irresistibile playlist di successi estivi, dagli anni ‘60 fino alle hit del 2024. Il sound della riviera, la musica perfetta da ascoltare sotto l’ombrellone.

All’informazione territoriale si aggiunge un appuntamento quotidiano autoprodotto dalla nostra emittente e trasmesso in esclusiva nazionale. ALMANACCO POP: personaggi, eventi e suoni del giorno. Un contenuto unico nel panorama radiofonico.Un vero e proprio trailer della giornata durante il quale , seguendo il calendario, vengono raccontati e sonorizzati gli avvenimenti e i personaggi che hanno lasciato il segno nell’immaginario collettivo e nella cultura popolare.

Le principali località servite in FM: Terracina, Fondi, Lenola, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno.

Copertura in DAB+: Latina, Frosinone, Roma e relative province.