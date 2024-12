Assegno di Inclusione, ufficiali le date di pagamento 2025: il calendario mese per mese

L’INPS ha comunicato il nuovo calendario per i pagamenti dell’assegno di inclusione: ecco tutte le date relative al 2025.

L’assegno di inclusione è la nuova misura di sostegno economico (e di inclusione sociale e professionale) introdotta dal Governo Meloni un anno fa dopo l’approvazione del Decreto Lavoro del 2023. La misura, sviluppata in sostituzione del vecchio reddito di cittadinanza, è riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un componente sopra i sessant’anni di età, minorenne, con disabilità o in condizione di svantaggio o disagio fisico.

L’importo dell’aiuto economico varia in base alla composizione del nucleo familiare e al parametro definito dalla scala di equivalenza, ma, in genere, può corrispondere fino a un massimo di 6.500 euro all’anno. Il beneficio economico viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, ma può essere rinnovato per un altro anno. In tal caso, però, è prevista una sospensione di un mese.

Nuovo calendario dei pagamenti dell’assegno di inclusione 2025

Un mesetto fa, dal Governo Meloni era arrivata una possibile apertura a un aumento dell’assegno di inclusione per il 2025. La legge di Bilancio non ha tuttavia confermato tale linea: l’esecutivo, evidentemente, non è riuscito a recuperare i fondi bastevoli all’estensione della misura.

Intanto l’INPS ha comunicato con un messaggio ufficiale le nuove date di pagamento dell’assegno di inclusione relative al 2025. Inoltre, l’istituto di previdenza sociale ha comunicato che i destinatari della misura che hanno presentato domanda per l’AdI, con il patto di attivazione digitale sottoscritto entro il mese di novembre 2024, i primi pagamenti, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sono stati disposti entro il 13 dicembre 2024.

E che, sempre in data 13 dicembre 2024, sono già state messe in pagamento le eventuali mensilità arretrate. Successivamente, l’INPS ha chiarito che il 21 dicembre di quest’anno sono previsti i pagamenti che seguono il primo (anche per i rinnovi) per le domande dell’assegno già accolte e in corso di pagamento.

Le date dei primi pagamenti e dei pagamenti di eventuali mensilità arretrate spettanti seguiranno dunque un calendario preciso. A gennaio 2025, il giorno per ricevere la cifra spettante è mercoledì 15. Per febbraio, è sabato 15. Il 15 è il giorno indicato per questi pagamenti anche nei mesi di marzo, aprile e maggio. A giugno, invece, il pagamento sarà anticipato a sabato 14 (dato che il 15 è domenica).

Poi a luglio si torna a pagare il 15. Ad agosto, in vista di Ferragosto, il pagamento scatta giovedì 14. Sempre il 15 del mese arriveranno i pagamenti relativi a settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025.

L’INPS ha anche riportato tutte le date di disponibilità degli importi sulle carte di inclusione nella fase di rinnovo mensile per le misure in pagamento. Ebbene, la prima data per la disponibilità di importi sulle carte di inclusione in fase di rinnovo mensile è quella lunedì 27 gennaio 2025. A febbraio e a marzo, la disponibilità è ancora prevista per il 27. Per aprile, il giorno indicato è sabato 26.

La disponibilità cade il giorno 27 anche a maggio e a giugno 2025. Per luglio, invece, si parla di lunedì 28. Poi, ad agosto, settembre, ottobre e novembre la disponibilità torna il 27. L’ultima data di disponibilità degli importi sulle carte è prevista per sabato 20 dicembre 2025.