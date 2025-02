Assegno sociale 2025, importo in aumento per questi pensionati: i fortunati

Per quanto riguarda l’assegno sociale 2025, arrivano delle novità significative. Alcuni pensionati, infatti, riceveranno un aumento. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e chi ne avrà diritto.

Come è noto, siamo al cospetto di una delle misure assistenziali più note ed allo stesso tempo più discusse in senso assoluto. Si tratta, infatti, di una prestazione economica, che viene erogata nel momento in cui si effettua la domanda e si hanno tutti i requisiti che sono necessari, rivolta alle persone che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Va da sé, dunque, che si tratta di un qualcosa che va ad impattare in maniera tangibile sull’economia del Paese.

Un po’ come la pensione, esso si può ottenere a partire dal compimento dei 67 anni ed ora in questo 2025 arrivano delle novità non di poco conto. Alcuni profili, infatti, faranno i conti con un aumento della cifra che sarà loro corrisposta. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere a riguardo, a partire da chi ne può beneficiare fino ad arrivare al discorso relativo a quanto ammonta tale aumento. Auguriamo per questo motivo a tutti i nostri lettori una buona lettura.

Aumento assegno sociale 2025: ecco tutti i dettagli

Come comunicato dall’INPS, l’ente che provvede all’erogazione di questo beneficio, si è deciso di regolare gli importi che vengono percepiti tramite l’Assegno Sociale adeguandoli rispetto a questa inflazione che sta facendo letteralmente lievitare i prezzi. Si tratta, però, per amore del vero, di un piccolissimo intervento, che cambierà di pochissimo la situazione. In tal senso, non sono mancate le polemiche, proprio in relazione al fatto che ci si aspettava un intervento più vigoroso.

Per il 2025, l’Assegno sociale passa dai precedenti 534,41 euro a 538,69 euro pagati, come sempre, su tredici mensilità. Un aumento, se così lo si può definire, di soli 4 euro che non basta di certo per far fronte a questo aumento dei prezzi così diffuso e così pesante da gestire per le nostre finanze. L’importo è riconosciuto interamente a tutti quei soggetti che non sono sposati e non hanno alcun reddito o, in caso di un nucleo familiare, se hanno complessivamente un reddito inferiore alla quota annua prevista per l’assegno sociale.

Per poter avere i benefici garantiti dall’Assegno sociale, oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, occorre avere un reddito inferiore a 6.947,33 euro annui, 13.894,66 euro in caso di coniuge. E’ importante prestare la dovuta attenzione a questo aspetto per evitare delle beffe che potrebbero essere poi dolorose. Insomma, non sono in arrivo cambiamenti significativi nel 2025.