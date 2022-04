Asso Consumatori e Associazione Monte Cristo per la giornata di “Info e Accesso allo SPID”

Si è svolta ieri la giornata di “Info e Accesso allo SPID” nell’ambito del progetto gratuito finanziato dalla Regione Lazio e dedicato ai consumatori a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19. L’iniziativa organizzata dall’Asso.Cons.Italia, in sinergia con l’associazione culturale Monte Cristo, è stata organizzata giovedì pomeriggio presso la sala riunioni dello studio legale dell’avvocato Mario Paone. Una giornata intensa- spiega il presidente della sezione di Formia dell’Asso.Cons.Italia, l’avvocato Fabio Della Rossa – dove siamo riusciti a rilasciare gratuitamente il sistema pubblico di identità digitale che permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

Particolarmente entusiasta è uno dei rappresentanti dell’associazione culturale Monte Cristo, Marco Di Vasta, il quale ha tenuto a sottolineare come le numerose adesioni giunte per ottenere l’identità digitale evidenziano oramai la necessità di uniformarsi a questa nuova modalità di digitalizzazione per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. In buona sostanza, lo SPID è tutto quello che ti serve per comunicare e accedere ai siti della Pubblica Amministrazione dalle necessità con la scuola, l’ INPS, la sanità, l’Agenzia delle Entrate e molto altro. Inoltre, viene usato per richiedere il Bonus Cashback e Supercashback, per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, o per richiedere il Bonus Cultura.

L’attività-spiega Di Vasta -completamente gratutita, è stata messa in campo non solo per i consumatori ma anche per le fasce più deboli e per gli anziani che hanno difficoltà sia economiche che di accesso al sistema SPID”.