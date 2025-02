Attacchi di fame prima di dormire: 6 spuntini che ti fanno andare a letto felice

Per calmare gli attacchi di fame prima di andare a dormire prova questi 6 spuntini gustosi e allo stesso tempo leggeri: ti faranno impazzire!

Anche a te capita di essere colto da improvvisi attacchi di fame prima di andare a dormire? Non preoccuparti, si tratta di un fenomeno molto più comune di quanto non si pensi. Ciò potrebbe dipendere principalmente dal fatto che si è mangiato poco a cena oppure si è consumato il pasto troppo presto.

In ogni caso, si può facilmente rimediare facendo un piccolo spuntino. Ovviamente non bisogna cedere alla tentazione di mangiare tutto ciò che ci capita sotto tiro, ma occorre assumere le giuste sostanze nutritive. In questo modo, si andrà a letto felici, con lo stomaco pieno, ma senza risultare nel complesso appesantiti. Ecco quindi alcune idee che potrebbero fare al caso tuo.

Attacchi di fame prima di dormire: 6 idee di spuntini gustosi e leggeri

Se prima di andare a dormire la sera hai sempre fame, ti consiglio di prepararti uno di questi spuntini. Di sicuro, ti aiuteranno a saziarti senza appesantirti troppo. Innanzitutto, devi sapere che mangiare un piccolo snack prima di coricarti può perfino aiutarti a dormire meglio. Ovviamente, è importante assumere le giuste sostanze nutritive nelle quantità corrette, altrimenti si otterrà l’effetto contrario.

Inoltre, al contrario di quanto si possa pensare, fare uno spuntino prima di dormire può addirittura accelerare l’attività del metabolismo. In più, può essere di grande aiuto per chi di solito pratica sport la mattina. Come abbiamo anticipato, però, non si può mangiare qualunque cosa, ma occorre prestare attenzione alla scelta dello snack.

Assolutamente da evitare sono gli alimenti piccanti, acidi o grassi, che potrebbero causare bruciore di stomaco, reflusso gastrico e insonnia. Da limitare anche il consumo di merendine e cibi confezionati. L’ideale è invece optare per una di queste 6 soluzioni: