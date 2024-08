Attesa per la Schiusa delle uova di Tartaruga Caretta Caretta

FONDI – Sabato 10 agosto 2024, alle ore 11:00, la spiaggia di Capratica sul litorale di Fondi si prepara ad accogliere un evento straordinario: la schiusa delle uova di tartaruga Caretta Caretta. L’appuntamento è fissato presso il gazebo allestito nei pressi del lido Il Grillo, dove i partecipanti potranno assistere a questo raro spettacolo naturale. Un’esperienza unica di consapevolezza ambientale e del turismo sostenibile.

L’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Fondi e TartaLazio, la struttura ufficiale della Regione Lazio dedicata alla conservazione delle tartarughe marine, invita residenti e turisti a partecipare a questa mattinata speciale. Il Commissario Straordinario del Parco, Avv. Massimo Giovanchelli, e il Direttore, Avv. Fabio Refini, saranno presenti per sottolineare l’importanza di questo evento.

“Questa giornata rappresenta non solo un momento di grande emozione, ma anche un’opportunità unica per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione dell’ambiente marino e costiero,” afferma l’Avv. Giovanchelli. “È un esempio tangibile di come il turismo possa coesistere armoniosamente con la protezione della natura.”

La spiaggia di Capratica è stata scelta come sito di nidificazione sicuro per 235 uova di Caretta Caretta, trasferite da altre località del Lazio come Terracina e Sabaudia. Questo progetto di conservazione, parte integrante dell’iniziativa TartaLazio, dimostra l’impegno concreto nella tutela di questa specie protetta. Il Parco Riviera di Ulisse contribuisce attivamente a questo progetto fornendo personale specializzato e mezzi necessari per il monitoraggio e la protezione dei nidi.

L’Avv. Refini aggiunge: “La nostra collaborazione con TartaLazio è fondamentale per la tutela di queste straordinarie creature. Vogliamo che questo evento diventi un catalizzatore per un maggiore impegno nella conservazione marina. Ogni partecipante diventerà un ambasciatore della tutela ambientale.”

Durante l’evento, esperti naturalisti di TartaLazio e del Parco saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate sul ciclo di vita delle tartarughe marine, sulle minacce che affrontano e sulle azioni che ogni cittadino può intraprendere per proteggere questi animali e il loro habitat. Verranno distribuiti materiali educativi per promuovere pratiche rispettose dell’ambiente.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di educazione ambientale promosso dal Parco Riviera di Ulisse in sinergia con TartaLazio, che include percorsi didattici nelle scuole, campagne di sensibilizzazione e collaborazioni con enti di ricerca per il monitoraggio e la protezione della fauna marina.

Il pubblico è invitato a partecipare a questo evento unico, testimonianza dell’impegno collettivo per la protezione dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale. Non è necessaria alcuna prenotazione: gli interessati possono presentarsi direttamente al gazebo. Si raccomanda un comportamento rispettoso per non disturbare il delicato processo di schiusa.

In Parco invita tutti a non mancate a questo appuntamento con la natura, un’occasione rara per assistere al miracolo della vita che si rinnova e per diventare parte attiva nella conservazione del nostro prezioso ecosistema costiero.