Aumento in arrivo per chi usa la Fibra: dal 2025 dovrai pagare questa cifra ogni mese

Arriva un aumento del canone mensile per l’uso della fibra: a partire dal prossimo anno i prezzi saliranno per moltissimi utenti. Cerchiamo di fare chiarezza.

L’aumento è dovuto all’incremento congiunto di vari servizi connessi all’offerta di un piano tariffario e, in particolare, ai costi maggiorati per la gestione di alcune tecnologie. Dal 2025, la fibra FTTH (sigla che sta per Fiber To The Home), la tecnologia di connessione a internet che utilizza cavi in fibra ottica per portare la connessione direttamente all’abitazione dell’utente, rivelerà infatti costi maggiorati.

Tutto ciò per ammortizzare il costo generale di installazione e manutenzione delle infrastrutture in fibra ottica del Paese, per l’aumento della domanda e per la necessità di aggiornare le reti (per supportare velocità ancora più elevate e nuovi servizi). Anche le connessioni che usano misto fibra-rame FTTC conosceranno un aumento dei costi. Ma non è tutto…

Le varie maggiorazioni porteranno così a un incremento del prezzo di base per le nuove attivazioni delle offerte di molte compagnie telefoniche. Il primo pacchetto a salire di prezzo sarà quello WindTre Super Fibra & Netflix senza pubblicità. A partire dal primo marzo 2025, il prezzo mensile salirà.

Chi usa la fibra dovrà pagare di più in bolletta dal 2025

Attualmente, i nuovi clienti di Wind che usano questo pacchetto continueranno a pagare il prezzo attuale, ma solo fino al 28 febbraio 2025. L’aumento del prezzo della connessione fibra è dovuto anche alle nuove politiche di Netflix, che chiede ora un costo più alto per lo streaming senza interruzioni pubblicitarie. E oltre a Super Fibra & Netflix aumenterà anche l’offerta Super Internet Casa & Netflix in tecnologia FWA Outdoor 5G.

Dunque, per le nuove attivazioni delle offerte di rete fissa WindTre Super Fibra & Netflix, in particolare con il piano senza pubblicità, l’operatore sta già comunicando che a partire dal primo marzo 2025 il canone mensile aumenterà di un euro al mese. E sono già stata adeguate ai nuovi costi anche le offerte MIA Super Fibra & Netflix e le offerte Absolute senza il modem incluso.

I clienti che scelgono le offerte WindTre Super Fibra & Netflix ottengono internet illimitato in misto fibra rame FTTC o fibra FTTH fino a 1 Gbps o 2,5 Gbps, chiamate a consumo, modem a 5,99 euro al mese per quarantotto mesi, già inclusi nel costo finale, e giga illimitati su un massimo di tre SIM WindTre. Dopodiché, nel pacchetto è incluso anche un abbonamento alla piattaforma di streaming Netflix (al piano Standard con visione in Full HD e fino a due dispositivi contemporanei).