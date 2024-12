Aurora Ramazzotti: le minacce, l’acido, la paura e la guardia del corpo. La confessione è terribile

Aurora Ramazzotti, la confessione terribile che nessuno si aspettava: minacce, acido, paura e il necessario intervento della guardia del corpo.

La fama rappresenta un’arma a doppio taglio. Chiunque decida di intraprendere un percorso professionale che contempli il contatto con il pubblico, deve necessariamente mettere in conto che in futuro potrebbe finire alla sua mercé. La privacy non esiste, se non in rari casi quando il soggetto in questione riesce inspiegabilmente a tutelare i propri affetti, e questo si traduce in un ridimensionamento della propria sicurezza personale.

Pensiamo, ad esempio, a quanti vip hanno avuto a che fare con casi di stalking, una conseguenza derivata principalmente dall’ossessione. Il discorso diviene ancor più profondo se si affronta il tema dei “figli di”. Mentre i loro genitori hanno scelto scientemente di diventare famosi (o almeno, così dovrebbe essere), figure come Aurora Ramazzotti non hanno avuto voce in capitolo sull’esposizione mediatica conseguente alla notorietà di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Le difficoltà derivate dalle attenzioni indiscrete di stampa e paparazzi hanno influenzato la sua quotidianità e la sua crescita personale. Non ha mai nascosto di aver dovuto combattere con le sue insicurezze per diversi anni (e non solo).

Il racconto inquietante di Aurora Ramazzotti: la minaccia

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno concesso un’intervista al sito tedesco Der Spigel. Hanno colto l’occasione per ricordare i momenti più belli vissuti in seguito alla gravidanza e alla nascita del piccolo Cesare, ma soprattutto alla recente proposta di matrimonio di Goffredo Cerza. La figlia della conduttrice, dopo 8 anni di amore, convolerà a nozze con il padre di suo figlio.

Durante la chiacchierata, le due hanno però ricordato uno dei momenti più brutti dell’esistenza di Aurora. “Ricevetti una lettera di minaccia” – ha spiegato Michelle Hunziker – “mi chiedevano una somma di denaro entro una certa data, altrimenti avrebbero aggredito Aurora con l’acido“. La primogenita della conduttrice è poi intervenuta, specificando: “I ricattatori dimostrarono di sapere dove mi trovavo…per due anni e mezzo ho avuto una guardia del corpo”.

È stato proprio Goffredo a darle coraggio: “È stato il mio salvatore, mi sono aggrappata a lui”. Ha incominciato a dedicarsi allo sport, ha ricontattato le vecchie amicizie e – a poco a poco – è riuscita a riprendere in mano la sua vita, costruendo una quotidianità tutta nuova. Ora, la coppia si prepara per i fiori d’arancio: “Abbiamo sempre lasciato le cose succedere, non siamo il tipo di coppia che pianifica tutto”. Una strategia che evidentemente ha funzionato.