Aurora Ramazzotti: “Non posso fingere”, le sue parole scuotono i social

Aurora Ramazzotti ha deciso di dire la sua senza mezzi termini: con le sue parole ha scosso i social.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha sempre vissuto sotto i riflettori. Fin da bambina Aurora si è abituata alle attenzioni del pubblico e dei media, sia nel bene che nel male. Oggi la 28enne porta avanti la sua carriera sui social, dove gode di una notevole popolarità: proprio qui si è voluta raccontare, con la trasparenza che la contraddistingue.

Classe 1996, Aurora Ramazzotti è stata in grado di farsi strada nel mondo dello spettacolo seguendo le orme dei genitori. Per la giovane influencer non è stato semplice riuscire a far fronte alle pressioni legate al fatto di essere una “figlia di”, ma nel corso degli anni non si è mai tirata indietro dal mettersi alla prova raggiungendo grandi soddisfazioni.

Due anni fa Aurora è diventata mamma per la prima volta insieme al compagno Goffredo Cerza, ingegnere con cui ha una relazione dal 2017. La nascita del piccolo Cesare ha portato una ventata d’aria nuova nella famiglia allargata, facendo più che felici i nonni Michelle ed Eros. Sui social l’influencer, che col tempo si è fatta conoscere anche per il suo impegno nel sociale, affronta spesso il tema della genitorialità e di recente ha condiviso un’importante riflessione con i follower.

Aurora Ramazzotti e la genitorialità: la riflessione dell’influencer

Da quando è nato Cesare, la vita di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza è cambiata notevolmente. La figlia di Michelle ed Eros ne ha parlato in più occasioni, mostrandosi diverse volte in “versione mamma”. Eppure, in questi anni, l’influencer non ha mai voluto far vedere il viso di suo figlio sui social.

In una recente intervista Aurora è tornata sull’argomento, spiegando quanto sia importante per lei tutelare Cesare dai rischi connessi al web. “Immaginati un mondo in cui non esiste più la privacy perché i bambini sono esposti, sono famosi e sono conosciuti da tutti”, ha affermato ai microfoni del podcast Passa dal Bsmt.

L’influencer ha sottolineato gli effetti negativi che i social hanno sulle nuove generazioni: depressione e ansia sono due mali dei giorni nostri che, sempre più spesso, si manifestano anche a causa di un uso eccessivo di Internet. A ciò si aggiunge un’altra questione: “Hai idea di quanti pedofili ci sono online?” ha domandato Aurora, rivolgendosi al conduttore Gianluca Gazzoli.

“Noi abbiamo smesso di mandare i bambini nel mondo, però per assurdo li proteggiamo meno nel mondo digitale”, sono state le parole di Ramazzotti. “Non posso giudicare le altre persone, ma non posso neanche fare finta che non sia una realtà”, ha aggiunto.

A detta dell’influencer, ci vorrebbe una maggiore consapevolezza sul tema e ogni genitore dovrebbe pensarci due volte prima di mostrare i propri figli sui social: “Stiamo crescendo una generazione di bambini che subiranno le conseguenze della nostra leggerezza e del nostro ego”, ha ricordato in conclusione.