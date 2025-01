Auto, con la spia gialla del motore devo fermarmi subito o posso continuare a camminare?

Cosa fare quando si accende la spia gialla del motore? Dobbiamo fermare immediatamente la macchina o possiamo continuare a marciare?

Come ben sanno gli automobilisti l’accensione della spia gialla sul quadro della macchina non indica nulla di buono. È dal 2002, con l’entrata in vigore della normativa sull’abbattimento delle sostanze inquinanti, che sul cruscotto delle auto è stata inserita questa nuova spia dal colore giallo (o giallo ambrato) che rappresenta un motore stilizzato.

La spia gialla del controllo motore o di avaria si accende improvvisamente in fase di guida in caso di malfunzionamento del propulsore. Fissa o lampeggiante che sia, la luce gialla della spia avviserà il conducente del problema. Va detto che il malfunzionamento è riferito a un problema generico.

Infatti la spia del motore potrebbe essere collegata a qualunque genere di irregolarità in atto. Detto questo, cosa bisogna fare quando si accende la luce gialla della spia del motore? Bisogna arrestare subito la marcia del veicolo oppure possiamo continuare a procedere alla guida dell’auto?

Accensione spia gialla del motore: dobbiamo fermare subito l’auto?

La prima cosa da verificare quando si accende la spia del motore è se la luce lampeggia o è fissa. Nel secondo caso (spia fissa) il problema rilevato è strettamente collegato al propulsore della vettura. In questo caso potremo continuare a usare la macchina facendo attenzione a non sforzare troppo il motore.

Dovremo insomma stare attenti a non causare altri danni e il prima possibile dovremo raggiungere il nostro meccanico di fiducia che farà i controlli necessari. Una scansione della memoria della centralina lo aiuterà a rintracciare l’origine dell’avaria prima di provvedere a risolvere il danno rilevato dalla spia del motore.

Cosa fare invece quando la spia gialla è lampeggiante? Se la spia del motore lampeggia il malfunzionamento con ogni probabilità è relativo al catalizzatore. Qui la situazione si fa molto seria: un catalizzatore guasto infatti invia dati errati alla centralina dell’auto sulla concentrazione di ossigeno nei gas di scarico, informazioni fondamentali per la regolazione della giusta quantità di benzina da destinare ai cilindri.

In sostanza l ‘alterazione dei parametri porterà a un aumento delle emissioni nocive e a un veloce deterioramento della propulsione. Se notiamo che la spia del controllo motore lampeggia dovremo dunque fermare la macchina il prima possibile e portarla dal meccanico in modo da risolvere il problema.

Attenzione anche alla spia con il simbolo di un punto esclamativo, anch’essa di colore giallo. Questa spia fornisce informazioni sulle gomme dell’automobile. In particolare segnala al conducente che è arrivato il momento di controllare la pressione delle gomme.