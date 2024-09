Auto precipita in mare al porto di Formia, deceduto il conducente

Nella mattinata odierna, un drammatico incidente ha sconvolto il porto di Formia, dove un’automobile, con una persona a bordo, è caduta in mare. L’allarme è stato lanciato immediatamente, facendo scattare le operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera di Formia, intervenuta con rapidità sia con mezzi navali che con personale da terra.

Le operazioni di salvataggio, condotte con il supporto dei Vigili del Fuoco e di un sommozzatore locale, hanno richiesto diverse ore di lavoro, reso difficile dalla particolare collocazione del veicolo e dalla profondità delle acque del porto. Purtroppo, al termine delle attività di recupero, è stato estratto il corpo senza vita di un anziano, residente in Campania, la cui identità non è stata ancora ufficialmente rivelata.

La salma è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause dell’incidente. Gli inquirenti della Guardia Costiera sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare se vi siano stati problemi tecnici o errori umani che possano aver contribuito alla tragedia.

Conclusasi con successo l’operazione di recupero del veicolo, i Vigili del Fuoco, sotto la supervisione della Guardia Costiera, hanno escluso la presenza di tracce di inquinamento ambientale nell’area, circoscrivendo così i potenziali danni ecologici derivanti dalla caduta dell’auto in mare.

L’incidente ha suscitato sgomento nella comunità locale, con molti residenti del porto che hanno assistito alle operazioni di soccorso. Le autorità hanno espresso il loro cordoglio per la tragica perdita e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini nelle prossime ore.