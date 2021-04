Auto urta ponte della ferrovia. Bloccata la linea ferroviaria

Il traffico è tornato regolare dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici.

I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Latina e Priverno e il servizio di smart caring.

Treni direttamente coinvolti:

• R 94780 Napoli Centrale (9:35) – Roma Termini (11:48)

• R 12736 Minturno (11:38) – Roma Termini (13:24)

• R 21067 Roma Termini (11:56) – Napoli Centrale (14:40)

Treni parzialmente cancellati:



• IC 1507 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:05): origine da Aversa (14:11)

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9409 in partenza alle ore 12:50 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 14:03 dove trovano proseguimento con il treno IC 1507.

• IC 1500 Reggio Calabria Centrale (6:18) – Roma Termini (13:32): limitato ad Aversa (11:47)

I passeggeri possono proseguire con il treno IC 700 in partenza alle ore 12:49 e in arrivo a Roma Termini alle ore 14:34

• IC 590 Napoli Centrale (10:31) – Milano Centrale (19:40) : treno cancellato tra Monte San Biagio (11:37) e Latina (12:00)

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto tra Monte San Biagio e Latina

• IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:29): treno cancellato tra Latina (10:55) e Monte San Biagio (11:16)

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto tra Latina e Monte San Biagio

• R 21061 Roma Termini (10:36) – Napoli Centrale (13:40): treno cancellato tra Latina (11:18) e Priverno (11:34)

• R 12734 Minturno (10:38) – Roma Termini (12:24): treno cancellato tra Priverno (11:19) e Latina (11:36)

Treno instradato sul percorso alternativo tra Roma Tiburtina e Napoli Centrale via Cassino che oggi non ferma a Latina, Formia e Aversa:



• IC 583 Milano Centrale (5:00) – Napoli Centrale (14:02)

I passeggeri diretti a Napoli Centrale e Aversa possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno FR 9409 in partenza alle ore 12:17 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 14:03 dove trovano ulteriore proseguimento fino ad Aversa con i primi treni utili a cura dell’Assisetnza clienti di Trenitalia

I passeggeri diretti a Latina e Formia possono proseguire da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia

Treno instradato sul percorso alternativo tra Roma e Napoli via Cassino che oggi non ferma a Latina, Formia e Aversa:

• IC 733/37347/733 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:53)

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia

Aggiornamento – ore 12:21

Il traffico è in graduale ripresa dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici.

Maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti per i treni in viaggio.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Latina e Priverno e il servizio di smart caring.



Aggiornamento – ore 12:00



Il traffico è ancora sospeso tra Sezze e Priverno, in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici.

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 14:00

In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Latina e Priverno e il servizio di smart caring.

Aggiornamento – ore 11:00

Il traffico è ancora sospeso tra Sezze e Priverno.

In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti dell’agibilità del cavalcaferrovia per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Attivo il servizio di smart caring.

Inizio evento – ore 10:40



Il traffico è sospeso tra Sezze e Priverno per accertamenti sulla linea a seguito dell’urto di un automezzo con un cavalcaferrovia.

Richiesto l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Seguono aggiornamenti.