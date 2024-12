Avevo casa fredda nonostante i riscaldamenti, poi ho scoperto il metodo che usano in montagna: geniale

Come riscaldarsi veramente quando senti freddo con tutti i termosifoni accesi. Idea davvero geniale e che funziona! Facilissimo.

In inverno avere i termosifoni accesi è una costante. Consumiamo corrente, gas e le bollette lievitano nel giro di pochissimo tempo. Ma, può succedere, che sentiamo ugualmente molto freddo e ci mettiamo mille coperte pesanti sopra di noi. Noi oggi ti vogliamo far conoscere un metodo particolare per scaldarti.

Non dovrai andare in giro per casa con mille indumenti. Siamo certi che una volta provato difficilmente tornerai indietro. Quindi non ci dilunghiamo e scopriamo subito a che cosa facciamo riferimento. Piccolo indizio, viene utilizzato in montagna!

Altro che casa fredda, fai così

Il segreto che ti vogliamo svelare arriva direttamente dai luoghi dove il freddo regna sovrano e si scende anche sotto lo zero, la montagna, è un modo per stare al caldo e allo stesso tempo riuscire anche a risparmiare un po’ in bolletta. Quando accendiamo i riscaldamenti tutto pensiamo subito a quanto stiamo spendendo, è impossibile dire il contrario. Quante volte ti è capitato che con il termosifone accesso non si scaldava bene la casa.

Ecco quindi che la tua soluzione è un ventilatore per termosifoni. Si hai letto bene e lo possiamo trovare anche con estrema facilità nei negozi di bricolage. Una volta messo in funzione si riesce anche a percepire fino a tre gradi in più. Il costo è assolutamente minimo se pensiamo ad un risparmio in bolletta.

Ma come indicazione vi diciamo che consuma solamente 2 watt all’ora. In questo modo potremmo risparmiare in bolletta anche il 20% non male non trovate? Lo scorso anno, Arera, ha stimato che le famiglie italiane hanno speso circa 900 euro all’anno per il riscaldamento, un equivalente di 80 euro mensili.

Non male pensare che si possono risparmiare tra i 200/300 euro all’anno! Ricordiamoci poi che anche abbassare il termostato di un grado ci aiuta a riscaldarci. L’ideale sarebbe impostare tra i 19/20 gradi. Noi vi consigliamo, se vi sembra troppo poco, di abbassare solamente di un grado alla volta.

Il nostro corpo si abituerà alla temperatura e noi avremmo risparmiato moltissimo. Quindi adesso che conosci questo prodotto cercalo immediatamente e vedrai la differenza una volta installato nella tua abitazione, anche perché se funziona in montagna, dove le temperature sono più rigide in città non avrà problemi.

E poi vuoi mettere di risparmiare in bolletta! Finalmente una soluzione facile, veloce e non difficile da mettere in pratica per passare i prossimi mesi invernali in totale relax e senza il pensiero della bolletta che deve arrivare.