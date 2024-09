Avviso orale per giovane fondano già sottoposto a Daspo urbano

La Polizia di Stato – Questura di Latina ha recentemente notificato a un giovane residente a Fondi la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale, emessa dal Questore di Latina. Il provvedimento, previsto dall’ordinamento per soggetti ritenuti socialmente pericolosi, è scattato a seguito delle ripetute violazioni delle norme di convivenza civile da parte del giovane, già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo, segnalato dalle autorità come tossicodipendente, ha mostrato una spiccata propensione alla violenza e alla frequentazione di ambienti malavitosi, intrattenendo rapporti con pregiudicati o persone coinvolte in attività criminali. Questo comportamento antisociale ha allarmato gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi, che hanno rilevato più episodi di violenza da parte del giovane.

Tra i fatti più recenti, nel maggio scorso, il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate, dopo aver aggredito brutalmente un avventore all’interno di un bar per motivi futili. Tale episodio ha portato all’emissione di una misura restrittiva nei suoi confronti: il Daspo urbano, che gli vieta di frequentare alcune aree pubbliche per un periodo di tre anni.

Ora, con la notifica dell’Avviso Orale, il giovane si trova di fronte a un’ulteriore stretta da parte delle autorità. Questo provvedimento rappresenta un severo avvertimento: qualora dovesse persistere nelle sue condotte illecite, potrebbe essere soggetto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, una misura ancora più afflittiva che comporta restrizioni più rigide sui movimenti e comportamenti della persona sottoposta.