Avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione: pubblicata la graduatoria

L’Amministrazione comunale comunica che in data odierna è stata pubblicata la graduatoria relativa alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Un aiuto destinato ai cittadini, in possesso di determinati requisiti, che abitano in alloggi condotti in locazione e, soprattutto a causa delle conseguenze dovute al Covid-19, hanno riscontrato difficoltà nel pagamento degli affitti. Le risorse, stanziate dalla Regione Lazio per l’annualità 2021, non potranno superare il 40% del costo del canone annuo e saranno comunque in misura non superiore ad un contributo totale di €2.000,00 per ogni singolo richiedente, nei limiti della disponibilità regionale erogata al Comune.

«Grazie a questo contributo – ha spiegato il Sindaco dott. Cristian Leccese –, ci auguriamo di poter rispondere ed essere vicini alle esigenze dei cittadini, e soprattutto sostenere coloro che stanno vivendo una condizione socioeconomica difficoltosa, anche a causa di dinamiche di insicurezza occupazionale e relazionale, accentuate dal Covid-19. Per questi motivi, al fine di ampliare quanto più possibile la platea degli aventi diritto, abbiamo anche deciso di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della domanda, dal 18 marzo al 4 luglio, consentendo in questo modo di sanare eventuali irregolarità presenti in fase di invio. Ritengo che il grado di civiltà di una comunità si misuri dall’attenzione rivolta a chi è in difficoltà, e che le Istituzioni abbiano il compito di tutelare chi si trova in condizione di svantaggio, potenziando azioni e trovando soluzioni che puntino al superamento dello stato di bisogno».

«Negli ultimi mesi – aggiunge l’Assessore ai Servizi sociali, Lucia Maltempo -, a causa delle conseguenze derivanti dalla pandemia, abbiamo constatato che il problema più pressante per le persone che si sono rivolte ai nostri uffici, si è manifestato nella difficoltà nel pagamento dell’affitto. La perdita o la diminuzione del lavoro, infatti, ha provocato numerosi sfratti esecutivi, ed è per questo che diventa essenziale l’esigenza di ricevere contributi. Accogliamo con entusiasmo l’iniziativa della Regione di erogare ulteriori aiuti, rispetto a quelli già assegnati negli scorsi anni, e il Comune sarà sempre pronto a cogliere queste opportunità e a supportare situazioni di particolare necessità, per non lasciare nessuno indietro».

Si ricorda che sono ammessi al contributo i richiedenti con i seguenti requisiti: