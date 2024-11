Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero rivela quanti kg ha perso e poi svela: “Lo faccio ogni notte”

Bianca Guaccero rivela quanti chili ha perso a Ballando con le Stelle, poi il colpo di scena: “Lo faccio ogni notte”, cosa ha svelato.

Manca ancora qualche ora prima che sulla rete ammiraglia vada in onda un’altra imperdibile puntata di Ballando con le Stelle; capitanata da una dolcissima Milly Carlucci, i concorrenti in gara sono pronti a portare le loro esibizioni sul palco e a stupire pubblico e giuria. Fra i talenti emersi in questa edizione, sicuramente emerge il volto di Bianca Guaccero.

La conduttrice, sin dalla prima puntata ha dato prova della sua bravura sul palco di Ballando, ma ha anche dimostrato di essersi messa in gioco in ogni puntata per far venire fuori il meglio di sé. E possiamo sicuramente dire che sta ben riuscendo nel suo intento, poiché ogni volta spiazza e conquista. Sorriso smagliante a parte e occhioni magnetici da cerbiatta, la splendida forma fisica di Bianca Guaccero colpisce sempre di più.

Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Rai ha svelato alcuni particolari della sua alimentazione e ha fatto sapere quanti chili ha perso da quando partecipa al programma. Ma a colpire ancora di più, è la sua rivelazione in merito a un’abitudine alla quale sembra non poter più rinunciare.

Bianca Guaccero, quanto peso ha perso in un mese: “Ho preso l’abitudine di…”

Simpatica, talentuosa e bellissima, Bianca Guaccero piace e convince sempre di più. Sono molti a sperare di vederla presto alla conduzione di un programma tutto suo; e chissà che dopo questa esperienza non vi sia qualche nuovo inizio per la bella attrice.

La sua forma fisica è sempre stata smagliante, ma in questo periodo più che mai, Bianca ha perso peso a seguito dei numerosi e intensi allenamenti a cui si presta per preparare le sue esibizioni insieme al compagno e ballerino di gara, Giovanni Pernice. “Tutti i giorni ci alleniamo almeno tre ore, che diventano anche quattro o cinque” – facendo sapere che il loro unico giorno di riposo effettivo è la domenica.

Durante l’intervista alla rivista settimanale, la conduttrice televisiva ha fatto sapere: “In un mese ho perso quattro chili e mezzo, ma in realtà la mia dieta non è cambiata molto tranne che per una cosa” – e qui ha aggiunto un particolare che nessuno si sarebbe aspettato. Ebbene, se tutti abbiamo un peccato di gola irrinunciabile, quello di Bianca Guaccero è questo: “Ho preso l’abitudine di svegliarmi in piena notte per mangiare un cornetto” – ha svelato e ha poi aggiunto – “Lo preparo già sul comodino ogni sera“. Ebbene, se da un lato l’alimentazione della bella ballerina non è stata rivoluzionata, dall’altra ora non può più rinunciare allo spuntino notturno.