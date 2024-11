Ballando con le Stelle, come sta Anastasia Kuzmina: brutte notizie, parla la ballerina

Anastasia Kuzmina rompe il silenzio dopo l’infortunio in diretta a Ballando con le Stelle: come sta ora. In arrivo brutte notizie?

Dopo l’infortunio avvenuto in diretta nella puntata dello scorso 16 novembre di Ballando con la Stelle, Anastasia Kuzmina ci ha tenuto ad aggiornare i suoi follower ed i fan della trasmissione con un video messaggio postato poche ore fa su Instagram.

Come certamente ricorderete, la ballerina durante l’esibizione con il suo partner Francesco Paolantoni è andata incontro ad un ‘piccolo’ incidente che ha pregiudicato le sue condizioni di salute.

Se in un primo momento infatti Kuzmina non si era praticamente accorta di nulla, una volta di fronte alla giuria si è resa conto di non riuscire ad appoggiare il peso sul piede infortunato. Ma come sta ora la danzatrice? Tornerà ad esibirsi nel programma o per lei l’avventura a Ballando con le Stelle finisce qua?

Ballando con le Stelle: come sta Anastasia Kuzmina dopo l’infortunio

Nelle scorse ore Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le Stelle in coppia con l’attore e comico Francesco Paolantoni, ha pubblicato un video messaggio sul suo profilo Instagram per aggiornare i fan circa il suo stato di salute dopo l’infortunio avvenuto in diretta durante la puntata del 16 novembre del programma. Sono in arrivo delle brutte notizie?

“Volevamo aggiornare i nostri follower sulla situazione attuale che si è sviluppata”. Hanno esordito nel post Kuzmina e Paolantoni. “La situazione si è sviluppata positivamente”. Ha voluto subito precisare l’attore. “Non ho fratture, non ho nulla di rotto. Ho un legamento lesionato, ma non è grave”. Ha aggiunto la ballerina. “Non posso appoggiare il piede a terra per un po’ di giorni. Verso la fine della settimana proverò ad appoggiarlo per terra. Io credo molto nel mio corpo e spero di riuscire comunque a ballare con Franci sabato, anche se nei messaggi tutti vogliono sostituirmi”. Ha spiegato la professionista entrando più nel dettaglio.

A proposito di una possibile sostituzione anche Paolantoni ci ha tenuto a dissipare ogni dubbio. “Non voglio che la sostituiscano”. Ha dichiarato. “Se non dovesse esserci lei, non ci sarei neanche io. O andiamo avanti insieme o niente. Ma andremo avanti insieme, perché lei al posto dei legamenti e dei tendini ha dei cavi di titanio e d’acciaio”. Ha concluso il comico con quel pizzico di ironia che lo contraddistingue.

Insomma, le notizie che ci hanno dato Anastasia e Francesco non sono ottime, ma sono comunque positive e lasciano aperto uno spiraglio di speranza. Di sicuro, come ha sottolineato la ballerina, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Nel frattempo ricordiamo che sabato la coppia, sempre che Kuzmina riuscirà a ballare, dovrà affrontare lo spareggio ad inizio puntata.