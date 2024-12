Ballando con le Stelle, la Rai ha deciso: chi sostituirà Mariotto come giurato

Milly Carlucci perdona, la Rai no: ombre sul futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: c’è già il sostituto.

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda il 30 novembre scorso è stata ricca di colpi di scena. A cominciare dall’improvviso abbandono della diretta da parte di Guillermo Mariotto, pare per via di un problema da risolvere presso Gattinoni, la maison per cui lavora.

Il giudice di Ballando ha tuttavia lasciato lo studio del talent all’improvviso, sparendo insieme ad Amanda Lear e al suo corpo di ballo e allontanandosi in motorino dal teatro.

Poco prima di questo colpo di teatro, Mariotto si era dimostrato molto diverso dal solito, arrivando perfino a polemizzare in diretta con uno degli autori affermando a microfono acceso: “Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare” ha detto rivolgendosi con tutta probabilità a Giancarlo De Andreis.

Rai contro Mariotto? Interviene Milly Carlucci

In questi giorni si è molto parlato dell’addio di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Si tratta di un fatto molto grave che ha messo in difficoltà anche il regolare proseguimento della gara di ballo, al punto che i voti dati da Mariotto prima dell’abbandono dello studio sono stati annullati.

Milly Carlucci sembrerebbe ben disposta a perdonare Guillermo Mariotto e riaverlo in studio, dopotutto è un vero mattatore a Ballando con le stelle e immaginare la giuria senza di lui risulta difficile a una gran parte del pubblico. “Mi auguro che non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai” ha infatti detto Carlucci, parlando della possibile sostituzione di Mariotto.

Tuttavia, si tratta di una decisione che va ben aldilà della volontà della conduttrice. La Rai ha un rigidi codice di comportamento che Mariotto ha violato abbandonando la diretta così come ha fatto. La conduttrice ha poi aggiunto: “dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato!”

La Rai non sembra aver preso ancora una decisione ed’è probabile che anche se fosse non venga divulgata prima della puntata di sabato 14 dicembre, dopotutto il mistero riguardo al futuro del giudice crea ancora più hipe nei confronti della trasmissione.

Nel frattempo è spuntato il nome del probabile sostituto di Guillermo Mariotto. Si tratta di un nome molto caro al pubblico di Ballando con le stelle: Alberto Matano. Dopotutto il giornalista e conduttore è già una presenza costante nel programma, dimostrando in più occasioni di avere le carte in regola per il ruolo affidatogli.