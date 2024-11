Bancomat, è possibile fare versamento allo sportello di un’altra banca? La risposta

È possibile fare un versamento con il bancomat presso lo sportello di un’altra banca dove non si è contocorrentisti? Ecco la risposta.

Il bancomat è uno strumento che senza dubbi ha semplificato il nostro modo di gestire il denaro. Al giorno d’oggi, infatti, sempre meno persone si muovono con grosse somme di contanti addosso. Basta portarsi dietro il bancomat per effettuare qualsiasi tipo di pagamento in totale sicurezza. Inoltre, i pagamenti elettronici sono anche indispensabili per fare acquisti online.

Ma non è tutto! Il bancomat ci permette pure di svolgere alcune operazioni che fino a qualche tempo fa dovevamo fare per forza entrando in banca. Oggigiorno, invece, possiamo prelevare o versare soldi sul nostro conto direttamente allo sportello esterno.

In tanti, però, si chiedono se queste operazioni si possano svolgere anche presso lo sportello di un’altra banca. Cerchiamo di fare chiarezza.

Bancomat, si può fare versamento allo sportello di un’altra banca?

Come sappiamo, è possibile prelevare denaro con il bancomat anche presso lo sportello di altre banche. L’importante è tenere a mente che ci verrà applicato un piccolo costo extra per il servizio offerto. Ma vale lo stesso anche per versare oppure non è consentito?

Prima di rispondere alla domanda, ricordiamo che per versare denaro con il bancomat allo sportello della propria banca occorre avere una carta di debito con funzione di prelievo sul circuito Bancomat. Dopodiché, ci si potrà recare in qualsiasi sportello ATM che dispone della funzione di versamento. A quel punto sarà sufficiente inserire la carta, digitare il PIN, selezionare l’opzione ‘versamento’, scegliere il tipo di deposito, infilare le banconote nell’apposita bocchetta e seguire le indicazioni riportate sullo schermo per completare la procedura.

In tanti, però, si chiedono se questa stessa operazione possa essere svolta allo sportello di una banca in cui non abbiamo il conto corrente. Ebbene, la risposta è tutt’altro che scontata. In molti si aspetterebbero una risposta negativa. In realtà, è possibile versare denaro contante con il bancomat presso un’altra banca, ma bisogna tenere conto di alcune differenze.

Innanzitutto, che i tempi di accredito potrebbero essere più lunghi. Inoltre, è probabile che ti vengano applicati dei costi aggiuntivi proprio come nel caso del prelievo. Meglio quindi informarsi in anticipo su eventuali importi extra. In ogni caso, il nostro consiglio è quello di versare denaro contante con il bancomat preferibilmente nella propria banca. A tale scopo può essere utile verificare prima dove si trovano le filiali più vicine al luogo in cui ti trovi, specie quando non sei a casa, ma magari in viaggio.