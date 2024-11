Basta con le cose viste e riviste: a Natale abbina quest’altro colore all’oro, è super chic

Per le tue decorazioni di Natale dimentica i soliti abbinamenti: scegli questo colore con l’oro e stai a vedere.

Natale è ormai alle porte e nell’aria si respira già quell’energia elettrizzante e magica che contraddistingue questo periodo dell’anno. Ovviamente, la maggior parte di noi non vede l’ora di dedicarsi alle decorazioni: non solo Albero e Presepe, ma l’intera casa sarà addobbata a festa. E, come giusto che sia, ognuno sceglierà le tinte che più ama e valuta adatte: occhio con l’oro, le solite accoppiate possono diventare noiose. Prova questo colore e vedrai che effetto unico riuscirai ad ottenere.

A volte tendiamo a essere un po’ troppo abitudinari e fossilizzarci nelle nostre convinzioni per timore di sbagliare o di combinare disastri. Partendo, però, dal presupposto che non esiste una regola precisa per le decorazioni natalizie, ma tutto dipende dal nostro gusto e, ovviamente, dalla nostra casa, ecco come abbinare l’oro in modo elegante e chic.

Altro che i soliti colori: abbina questo all’oro e gli addobbi di Natale lasceranno a bocca aperta

Che la maggior parte di noi associ, in automatico, il rosso e l’oro al Natale è cosa nota. E, ovviamente, nessuno può mettere bocca sulle scelte e sui gusti altrui. Ma è anche vero che, di tanto in tanto, ci viene voglia di cambiare e di osare, così da lasciare tutti a bocca aperta. Se, dunque, non vuoi rinunciare all’oro ma sei alla ricerca di un’altra nuance per bilanciare e aggiungere raffinatezza ed eleganza, ecco per cosa puoi optare.

Pochi ci pensano o, meglio, la considerano un’alternativa valida, ma il blu zaffiro è una scelta davvero glamour. Questa nuance, intensa e al contempo luminosa, si sposa a meraviglia tanto con l’oro quando fa con l’argento. Usciamo, dunque, dai soliti schemi e proviamo ad accoppiarle per le nostre decorazioni.

L’oro è una tinta calda, che, in automatico, regala alla casa un senso di accoglienza e intimità. Il blu zaffiro, da parte sua, apporta raffinatezza e un tocco di chic davvero inimitabile. Insieme, possono davvero fare la differenza e diventare una combo vincente, soprattutto laddove la nostra abitazione avesse dei dettagli particolari. Un esempio? Se abbiamo scelto un arredo déco o se abbiamo un mobilio color legno, che sia chiaro o scuro, ma anche in toni neutri, come il grigio.

Non resta che valutare nel complesso, tenendo conto anche della luce natura e artificiale, dello spazio a disposizione e dell’effetto che vogliamo ottenere fin dal primo sguardo. Di sicuro non si tratterà di un’accoppiata “classica” e noiosa. Lasceremo tutti a bocca aperta.