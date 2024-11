Basta con le solite tovaglie natalizie: la fantasia trend di quest’anno è un’altra

Le solite tovaglie natalizie che da tanti anni abbelliscono le tavole delle famiglie italiane hanno fatto il loro tempo: il nuovo trend del 2024

Il Natale è un momento di gioia, condivisione e, naturalmente, di pranzi e cene in compagnia di famiglia e amici. Un elemento essenziale per creare l’atmosfera è la mise en place giusta, la quale può trasformare la tavola in un luogo magico, caldo e accogliente.

Della mise en place, più di bicchieri, posate ed anche tovaglioli, è importante la tovaglia. È quel manto maestoso che dona colore e magia alla tavola e fa cadere tutti dritti nella bellezza del Natale. Le fantasie da sempre più usate ci sono le tinte unite (rosso, oro e argento in particolare, ndr), quelle con le stampe di simboli natalizi o motivi invernali. Molto quotate anche le bicolore e quelle con veri e propri scenari natalizi.

Fantasia tovaglia natalizia: è questa la moda per le feste nel 2024

In occasione delle festività natalizie che giungeranno tra poco più di un mese, molti trend sono destinati a cambiare rispetto alle mode degli scorsi anni. Una nuova moda potrebbe proprio riguardare le fantasie delle tovaglie natalizie di cui vi accennavamo sopra.

Il 2024 sarà l’anno delle tovaglie scozzesi che, per certi versi, sembrano essere un classico del periodo invernale ma a Natale sono sempre state altre le fantasie privilegiate. Con il loro inconfondibile motivo a quadri, sono una scelta affascinante per la tavola natalizia. Questa fantasia, tipicamente realizzata nei toni del rosso e verde, ma spesso disponibile anche in combinazioni di blu, oro e bianco, è sinonimo di calore e tradizione. Vediamo ora anche alcuni consigli per abbinarle al meglio.

Se si preferisce un look più strutturato, si può considerare l’aggiunta di un runner o di sottopiatti. Un runner bianco o in tessuto grezzo posizionato al centro della tovaglia scozzese può creare una separazione visiva, donando un tocco di eleganza. I sottopiatti dorati o argentati aggiungono luce e completano il look.

La tovaglia scozzese si abbina benissimo anche a decorazioni naturali come rametti di abete, vischio o eucalipto. Disporre qualche rametto attorno ai piatti o sui tovaglioli aggiunge un tocco fresco e naturale. Inoltre, piatti da portata in ceramica bianca o con dettagli dorati sono perfetti per mantenere un look coeso. Alzate rustiche in legno o ceramica completano lo stile e sono ideali per servire dolci e torte tipiche natalizie.