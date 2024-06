Beach soccer tour fa tappa a Gaeta

La città di Gaeta si prepara ad ospitare un importante evento sportivo: il Beach Soccer Tour 2024 della FIGC Lega Nazionale Dilettanti. Dal 20 al 23 giugno, il Beach Stadium di Marina di Serapo sarà teatro di emozionanti sfide tra le migliori squadre italiane di beach soccer, sia maschili che femminili. L’evento sportivo è sostenuto dal Comune di Gaeta che ha fortemente creduto nel progetto avanzando la candidatura della città quale location per ospitare le gare.

Il Sindaco Cristian Leccese sottolinea che «siamo davvero felici di ospitare questo importante evento sportivo. Il Beach Soccer Tour è un ‘happening’ che appassionerà i nostri concittadini e si trasformerà in un richiamo turistico considerevole; difatti, rappresenta un’importante opportunità per la città, che potrà così promuovere le sue bellezze naturali e la sua vocazione turistica a livello nazionale. La scelta di Gaeta da parte della Lega Nazionale Dilettanti rappresenta un riconoscimento per le nostre strutture e per la nostra vocazione turistico-sportiva».

«L’organizzazione del Beach Soccer Tour 2024 – aggiunge il primo cittadino – rappresenta anche un’importante prova per le strutture e le potenzialità di Gaeta. La città si dimostra pronta ad accogliere eventi di grande rilevanza nazionale, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama turistico italiano. Intendo, infine, rivolgere un plauso all’Assessore Diego Santoro che, supportato ed affiancato dal componente del mio Staff Vittorio Ciaramaglia, ha seguito insieme agli uffici comunali tutto l’iter e l’aspetto logistico-organizzativo affinché Gaeta rientrasse in questo evento sportivo nazionale».

L’Assessore all’Ambiente, Diego Santoro, ha precisato che «il Beach Soccer Tour è un evento che sposa perfettamente la nostra vocazione turistica e la nostra attenzione all’ambiente, e la spiaggia di Serapo è un luogo ideale per ospitare questo tipo di manifestazione. Abbiamo fortemente creduto in questo progetto fin dalle fasi iniziali. Conoscendo le potenzialità del nostro territorio, oggi, finalmente possiamo prepararci ad accogliere al meglio sportivi ed accompagnatori di un evento che si preannuncia interessante ed emozionante e che avrà come campo da gioco la sabbia dorata di Serapo e come splendida ed unica cornice l’azzurro mare di Gaeta. Un’occasione preziosa per far conoscere la nostra città come destinazione turistica ideale per gli amanti del mare, dello sport e del relax».

Il Beach Soccer Tour 2024, infatti, promette di essere un evento ricco di spettacolo e di emozioni. Le migliori squadre italiane di beach soccer si sfideranno in gare combattute e appassionanti. Il pubblico potrà assistere alle partite gratuitamente e godersi anche un ricco programma di eventi collaterali.

Le gare in programma:

● Poule Promozione Serie A Puntocuore 2024

● Preliminari Coppa Italia

● Campionato Femminile

● Supercoppa Femminile