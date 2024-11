Beautiful, anticipazioni americane: la Forrester rischia il fallimento, è la fine di tutto?

Beautiful, le anticipazioni dall’America lasciano senza parole: la Forrester rischia il fallimento.

Ci sono format che continuano a tenere incollati al televisore milioni di telespettatori in tutto il mondo nonostante vadano in onda da decenni. Beautiful è tra questi. La soap americana ha avuto la capacità di far appassionare il pubblico alle intricate vicende dei Forrester, delle Logan e di una serie di personaggi più o meno ricorrenti e importanti a seconda delle stagioni. Le anticipazioni americane, ora, svelano un colpo di scena: la Forrester rischia il fallimento. Sarà la fine di un’era?

Se, un tempo, era il triangolo tra Brooke, Ridge e Taylor a fare da colonna portante alla soap, bisogna ammettere che, col passare degli anni e i vari campi di attori, anche altre storie si sono imposte all’attenzione del pubblico. E uno dei personaggi più chiacchierati e ambivalenti è sempre stato quello di Hope, figlia di Brooke. E, a quanto pare, attorno a lei ruoteranno le vicende, in modo diretto o meno, nei prossimi episodi.

La Forrester sull’orlo del fallimento: sarà la fine di tutto per Beautiful?

Nelle puntate americane, avanti rispetto a quelle in onda qui in Italia, si è consumato un vero e proprio dramma. Steffy, infatti, ha colto in fragrante Hope, poco vestita, tra le braccia di Finn. Purtroppo, anche se stavolta si sarebbe trattato di un vero equivoco e non di un tentativo di seduzione ai danni di Steffy, quest’ultima non ha voluto sentire ragioni. Ha deciso di licenziare Hope, che si è ritrovata addirittura scortata fuori da Charlie. Ma le sorprese non sono finite.

A quanto pare, a generare il caos, ci ha pensato Ridge che, per una volta, ha deciso di schierarsi con la figlia contro la Logan. Sarebbe stato proprio lui a chiedere a Charlie di accompagnare Hope fuori dall’azienda. Una mossa che Brooke, tuttavia, scoprirà solo una volta rientrata a casa: questo potrebbe mettere in serio pericolo la relazione tra i due, già sempre molto travagliata. E, ovviamente, non dimentichiamo il ritorno di Taylor, malata: sarà stata proprio questa sua condizione ad aver intenerito Ridge?

Ovviamente, anche Carter, al quale Hope ha raccontato tutto, è apparso furioso: “Non la farà franca!” avrebbe tuonato, riferendosi a Steffy. Una rabbia che, ovviamente, sarà pienamente condivisa da Brooke. Probabile, dunque, che i due decidano di allearsi per vendicarsi di Steffy con la conseguenza che la Forrester stessa potrebbe risentirne. Tra le due famiglie la tensione è ormai alle stesse: che la battaglia stia per avere inizio?