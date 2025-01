Beautiful, anticipazioni americane: Steffy ha un piano diabolico per la Forrester Creation

Scopriamo che cosa succederà per quanto riguarda la nostra amata soap opera che arriva dall’America. Steffy farà qualcosa di particolare! Ecco di che cosa si tratta.

Ogni giorno, da moltissimi anni, poco dopo l’orario di pranzo o mentre stiamo mangiando, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della famiglia Forrester e tutte le sue avventure con la loro casa di moda. Negli anni si sono succeduti tantissimi personaggi. Oggi vediamo al centro della storia anche Steffy.

Ma che cosa accadrà a breve? Scopriamolo grazie alle anticipazioni che arrivano direttamente dall’America e ci lasciano senza parole. Mai avremmo immaginato una cosa simile!

Steffy e la decisione che stupisce per la Forrester

Sappiamo molto bene che la figlia di Ridge e Taylor è una donna forte e se dice che vuole qualcosa la ottiene. Diciamo che sta prendendo molto alla lettera le orme della nonna. L’amatissima Stephanie. Questo si nota specialmente nelle puntate americane. Ma che cosa ha intenzione di fare a breve? Vuole sabotare Carter e Hope dall’interno perché sono convinti di avere le redini della Forrester Creations.

I due giovani si stanno impegnando in grandi progetti e cercano di ampliare la casa di moda. Motivo per il quale si stanno rivolgendo a molti artisti esterni. Tra di loro c’è anche Daphne Rose, una nota creatrice di profumi ma che, sfortunatamente per loro, è una grandissima amica di Steffy. Dafne si presenta alla Forrester con una fragranza che ha pensato per loro.

Ma la donna non è arrivata solo per la Logan anzi, il vero motivo è un altro. L’amica le ha chiesto una mano per sabotare l’azienda. Le due donne, riusciranno a conquistare tutti e Steffy rientrerà in azienda con la creatrice di profumi. Vuole che la sua amici streghi il Walton perché è convinta che Hope debba essere riportata sulla via giusta, insieme a Carter.

In tantissimi, infatti, si sono accorti che il giovane è cambiato moltissimo da quando frequenta la giovane. Ovviamente tutti tranne Brooke che giustifica sempre la figlia. Motivo per il quale Ridge ha deciso di interrompere il rapporto con lei. Ma il piano di Steffy funzionerà veramente oppure verrà scoperta dopo poco? Ancora non possiamo saperlo ma l’appuntamento giornaliero è dal lunedì al venerdì alle 13.45 circa ed il sabato alle 13.50 con colpi di scena a non finire. Ricordiamoci anche che le trame americane sono leggermente avanti rispetto alle nostre.