Berardi a gennaio torna in Serie A per 20 milioni: il nuovo club

Dopo il terribile infortunio dello scorso marzo Domenico Berardi sembra pronto per tornare in Serie A per 20 milioni: ecco il club alla finestra.

C’è la firma di Domenica Berardi sulla grande stagione del Sassuolo. La squadra emiliana sta dominando in serie B, ansiosa di tornare a calcare il palcoscenico del calcio che conta dopo solo un anno di purgatorio. Il ruolino di marcia parla chiaro: 37 punti in 16 partite e primo posto in classifica per i neroverdi.

Dal canto suo Berardi sembra rinato dopo il gravissimo infortunio dello scorso marzo al tendine d’Achille, un crack che ha tenuto a lungo ai box la bandiera del Sassuolo, costringendo l’attaccante classe 1994 a saltare anche l’appuntamento con la Nazionale agli Europei tedeschi. A inizio ottobre l’esterno originario di Cosenza è rientrato in campo e la musica è cambiata.

Il Sassuolo ha patito oltre misura la prolungata assenza del suo miglior marcatore di sempre. La scorsa annata, cominciata sotto i migliori auspici con vittorie di prestigio contro Juventus e Inter, si è conclusa con la retrocessione. Berardi in questa prima parte di stagione sta facendo benissimo e per lui si parla di un ritorno in serie A già a gennaio per 20 milioni. Ecco quale club potrebbe aggiudicarsi le sue prestazioni.

Berardi, spunta il club di Serie A che lo vuole già a gennaio

Se c’erano dubbi sul recupero di Domenico Berardi sono stati fugati dal rendimento dell’attaccante già campione d’Europa con la maglia azzurra: 8 assist e 3 gol in 8 partite sono una risposta più che eloquente a tutti gli interrogativi. L’infortunio al tendine d’Achille è cosa del passato e diversi top club di Serie A stanno sondando il terreno con il Sassuolo.

Berardi potrebbe partire a giugno o perfino già a gennaio. I principali siti di scommesse danno in pole position la Juventus: la squadra di Motta ha problemi in attacco e uno come Berardi, capace di giostrarsi sia da esterno che come seconda punta, farebbe molto comodo anche per la sua abilità nel dribbling.

Da anni si parla di un possibile passaggio del giocatore in maglia bianconera. Per i bookie le possibilità di un approdo di Berardi alla Continassa variano tra il 7.00 (Snai e Gazzabet) e il 7.50 (Sisal). In subordine segue il derby di mercato tra Milan (forbice tra 8.00 e 9.00) e Inter (tra 10.00 a 12.00).

In estate il Sassuolo ha rifiutato qualsiasi offerta per il suo pezzo pregiato. Il club aveva bisogno di risalire in fretta in Seria A e Berardi doveva recuperare gradualmente dall’infortunio, senza forzare i tempi. L’ottimo andamento della squadra (+13 sul quarto posto del Bari) potrebbe far cambiare idea alla società emiliana.

In caso di offerta irrinunciabile Berardi potrebbe partire. Il Sassuolo ha già fissato il prezzo, ricorda la Gazzetta dello Sport. Per il suo recordman di gol il club neroverde chiede almeno 20 milioni alla riapertura del mercato, anche se il prezzo sarà legato alle prestazioni del giocatore che potrebbe finalmente fare il grande salto in una big di Serie A.