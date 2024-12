Bevi il caffè per una botta di energia immediata, ma sai dopo quanto fa effetto? Non così presto

Ami il caffè e secondo te ti aiuta a rimanere sveglio? Sei proprio sicuro che ha effetto immediatamente? Ecco la verità dopo anni che devi conoscere.

La mattina tutti noi iniziamo la giornata con una buona tazza di caffè, alcuni lo preferiscono macchiato, altri con lo zucchero, chi senza, ma la sostanza è la stessa. Il caffè ci aiuta a farci partire con slancio le nostre giornate. Ma sai che non ha effetto immediato? Scopriamo insieme dopo quanto tempo possiamo avere una carica extra.

Potrebbe essere molto comodo se dobbiamo affrontare qualche lavoro o impegno particolare che richiedono una super carica ma che non vediamo arrivare dopo la tazzina di caffè. Come in ogni cosa, poi ricorda, che non bisogna mai esagerare con il numero massimo giornaliero.

Caffè ed effetto energizzante dopo quanto arriva?

La caffeina è un composto chimico ma presente in modo naturale nelle piante dei chicchi di caffè, cacao o foglie di te. L’uomo la utilizza da moltissimi anni non solo come bevanda ma anche in pasticceria. Possiamo trovarla anche nelle bevande che si sono espanse nell’ultimo periodo, ovvero quelle energetiche grazie alla taurina.

Alcuni farmaci, poi, contengono al loro interno caffeina. Questa bevanda ci aiuta a stimolare il sistema nervoso centrale ed in dose limitate aumenta anche la nostra lucidità diminuendo la sonnolenza. Ma dopo quanto tempo effettivamente abbiamo questo effetto? Se beviamo una tazzina di caffè, di norma ci vogliono 15/30 minuti prima che possiamo sentire qualche effetto.

Rimane poi nel nel nostro organismo per un paio di ore, possiamo eliminarla in un tempo non troppo lungo ma dipende anche da altri fattori come il peso, le nostre condizioni di salute. Sai che ci sono anche degli effetti non piacevoli per quanto riguarda il nostro organismo? Possiamo avere disturbi del sonno, oppure ansia.

Al lungo termine, se esageriamo, anche problemi cardiovascolari, e nelle donne in dolce attesa dei ritardi nello sviluppo del feto. Alcuni stati del’ Unione Europa hanno chiesto degli studi maggiori all’EFSA per il consumo di caffeina negli integratori. E’ molto importante poi non associarla a bevande alcoliche per evitare problematiche.

In questo caso c’è anche uno studio che si sta svolgendo per capire bene le varie relazioni. Ma ricordiamo poi che non deve essere data a bambini o ragazzi per evitare problematiche a lungo andare e soprattutto per un effetto eccitante. Quindi adesso che sai dopo quanto tempo fa effetto la tua tazzina di caffè regolati di conseguenza ma fai sempre attenzione a non esagerare con il quantitativo.