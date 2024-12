Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono fidanzati? Lei rompe ufficialmente il silenzio

Scopriamo la verità per quanto riguarda la coppia di Ballando con le Stelle. Sono fidanzati oppure ancora no? Ecco finalmente le parole di Bianca.

Sono la coppia che tutti pensano vincerà l’edizione di quest’anno per quanto riguarda il programma condotto da Milly Carlucci. Sulla pista da ballo hanno una complicità incredibile. Ma sono fidanzati come si vocifera oppure no? Cerchiamo di capire che cosa ha dichiarato direttamente la bella attrice.

Oltre che bravissima ballerina! Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo il sentimento che li lega. Siamo certi che non tutti lo hanno capito veramente a fondo.

La coppia di Ballando è fidanzata veramente?

La pista da ballo non è la prima volta che fa nascere un amore, in passato è successo ad altre coppie. Quella che tutti abbiamo in mente è formata da Massimiliano Rosolino ed Anna Titova che nel tempo hanno messo su anche famiglia con due bellissime ragazze. E nell’edizione di quest’anno l’amore non manca.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono davvero molto affiatati anche se non hanno confermato o smentito di essere una coppia. Guardandoli sono veramente affiatata. Sono stati anche ospiti insieme nel programma La volta buona ed ecco che Bianca ha dichiarato, forse confondendo anche le acque “Gli voglio bene. Ha dei principi e dei valori molto solidi”.

Per Giovanni è la prima edizione come maestro di Ballando. E’ cresciuto in Inghilterra ed ha confessato che quando é stato fidanzato non ha mai tradito. Poi ha continuato la bella attrice che ha confessato una parte del suo passato dicendo che la vita è bella anche se può capitare che alcune persone mettono in ballo la tua autostima.

Ha continuato dicendo che al momento, fortunatamente, l’ha recuperata! Il maestro però ha sottolineato che lei sa fare tutto e non è certo merito suo! Nel loro primo incontro lui ha cercato subito un contatto mentre lei era molto restia e ferma sulla sua posizione. Con il passare del tempo, però sembra che questo non sia più un problema.

Al momento la coppia è super concentrata sulla semifinale che andrà in onda sabato sera come sempre su Rai1. Quindi sono fidanzati oppure no? Non lo sappiamo, forse una volta terminato Ballando lo scopriremo! Ma una cosa é certa l’affinità che hanno loro due è davvero incredibile, basta uno sguardo e si capiscono al volo. Oltre che alla bravura e al coinvolgimento mentre ballano insieme.