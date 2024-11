“Bidone”: arriva il pesante attacco ad Amadeus, l’artista è una furia

“Bidone”: Amadeus è finito nel mirino dello storico artista che per il conduttore ne ha di tutti i colori

L’uscita di scena sulla rete ammiraglia si è fatta sentire, e non poco. Amadeus ha a tutti gli effetti ‘cambiato canale’ e ha intrapreso una nuova avventura televisiva sul canale Nove alla conduzione del programma televisivo ‘Chissà chi è‘. Il game show riprende un po’ quello che su Rai 1 aveva fatto scalpore, I soliti ignoti.

L’intento del nuovo programma condotto dall’ex volto di Sanremo prevede che i concorrenti in gioco debbano indovinare il mestiere di otto identità per poter accedere al premio finale. E, nonostante i bassi ascolti ottenuti finora, proprio qualche sera fa il conduttore è tornato alla ribalta con uno dei programmi che su Canale 5 aveva conquistato il pubblico, La Corrida.

Il 6 novembre, sul canale Nove, lo showman ha fatto boom di ascolti: complice la curiosità del pubblico che non sapeva ancora cosa aspettarsi da questa nuova edizione? Ad ogni modo, c’è qualcuno che sembrerebbe storcere il naso nei confronti del noto conduttore.

Colpo basso per Amadeus, il noto cantante non si trattiene

L’esperienza televisiva in Rai per Amadeus è terminata lo scorso anno; tuttavia, quando si pensa al Festival di Sanremo ancora ritorna alla mente il fatidico conduttore che per cinque anni ha tenuto le redini della conduzione. Per la 75esima edizione del festival della canzone italiana, previsto dall’11 al 15 febbraio 2025, la corona è passata nelle mani di Carlo Conti, che si dice attualmente impegnatissimo nell’organizzazione delle cinque serate che vedranno affollato il teatro Ariston.

Da qualche settimana è partito il toto nomi via web pronto a collocare sul palco noti voci del panorama musicale italiano. E, ufficialmente, il 2 dicembre scopriremo la lista dei cantanti che vedremo esibirsi a Sanremo 2025. Fra questi potrebbe esserci anche Al Bano?

Per il cantante sarebbe sicuramente un gradito ritorno dal momento che ad Adnkronos avrebbe fatto sapere di aver preparato due brani: “Uno parla d’amore, l’altro invece è sull’amore come strumento di pace in questa epoca di guerra” – dice all’agenzia di stampa.

Tuttavia, proprio in questa sede il cantante ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa facendo sapere che già nella precedente edizione, l’ultima capitanata da Amadeus, avrebbe voluto partecipare al Festival, ma l’esito non è stato quello sperato: “Amadeus mi ha dato il bidone” – ha detto. Durante l’intervista Al Bano ha fatto sapere che sarebbe fatta, e che attenderebbe solo il fatidico 2 dicembre per vedere ufficializzato il suo nome nella lista dei Big in gara a Sanremo.