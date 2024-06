Bimba morsa da un cane e trasportata in ospedale

Nella serata del 31 maggio c.a. a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, intervenivano presso un esercizio commerciale a pochi passi dal centro ove, poco prima, una bimba, mentre si trovava con i propri genitori, per cause in corso di accertamento, veniva morsa da un cane media taglia razza meticcia, regolarmente iscritto all’anagrafe canina, di proprietà di una cittadina polacca classe 66.

La vittima, prontamente soccorsa, veniva trasportata per mezzo dell’ambulanza, presso il nosocomio di Latina, non in pericolo di vita.