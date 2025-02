Biscotti frolla e cioccolato, croccantissimi e veloci: perfetti per qualsiasi merenda o colazione

Deliziosi, croccanti e veloci da preparare: con i biscotti di frolla e cioccolato allieti qualsiasi merenda o colazione, devi provarli oggi stesso!

A volte, la colazione o la merenda migliore si fa con una bella tazza di latte caldo fumante, un buon frutto e qualche delizioso biscottino croccante. I più famosi sono certamente i frollini, semplici e realizzati con burro, zucchero, uova e farina, ma in realtà abbiamo tante versioni e varianti differenti. Come non pensare ai Pan di stelle per esempio? Oppure alle famose Gocciole Pavesi? Perfette nella versione classica, incredibili in quella Extra Dark. Oggi però vogliamo proporvi una ricetta sfiziosa sfiziosa e adatta a tutti, anche ai pasticcioni in cucina.

Facciamo insieme i biscotti di frolla e cioccolato? Croccanti e teneri allo stesso tempo, il rivestimento bruno e goloso dell’esterno si presta bene ad essere inzuppato nel latte e ve lo garantiamo, creeranno una vera e propria dipendenza! Segnate subito la ricetta sul vostro ricettario e preparate queste chicche alle prima occasione possibile!

Biscotti di frolla e cioccolato, sono una vera bontà: pronti in appena 5 minuti

La frolla è per eccellenza l’impasto base di tradizione italiana per preparare qualsiasi tipologia di biscotto, ma non solo: immancabile anche per le crostante, le pies americane e le tartellette. Prepararla può sembrare complicato, ma in realtà oggi vi daremo qualche trucchetto per realizzare dei biscotti di frolla e cioccolato unici nel loro genere, molto semplici ma sempre di grande effetto. Vogliamo scoprire subito la ricetta?

Ingredienti per circa 20 biscotti

190 gr di farina 00;

150 gr di burro freddo;

100 gr di zucchero al velo;

1 bustina di vanillina;

1 uovo grande;

Scorza di 1/2 limone;

150 gr di cioccolato fondente;

Preparazione