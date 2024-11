Ma quanto sono buoni i biscotti dell’Ikea? Oggi i Pepparkakor li facciamo in casa, sono facili

Di sicuro anche tu conoscerai i Pepparkakor, i deliziosi biscotti dell’Ikea che hanno conquistato tutti: come farli a casa

Andare all’Ikea non è solo un’attività da svolgere nel tempo libero per cercare mobili ed accessori per la propria casa, ma è un vero stile di vita! Gli amanti della famosa catena d’arredamento fondata in Svezia sono soliti fare una capatina al punto vendita a loro più vicino almeno una volta alla settimana e non si limitano soltanto a fare shopping, ma ne approfittano anche per assaggiare alcune specialità svedesi.

Fra queste ci sono anche i famosi Pepparkakor, dei deliziosi biscottini speziati a forma di stelline, omini e cuoricini che si trovano nel reparto gastronomia del negozio in qualsiasi periodo dell’anno.

Profumati, friabili e leggeri, questi dolcetti sono perfetti da gustare da soli oppure tuffati nel latte, nel tè, in una bella cioccolata calda o, perché no, accompagnati con il vin brulé. Sono così buoni che mi è venuta voglia di farli anche a casa: ecco la ricetta.

Pepparkakor: come fare a casa i famosi biscotti dell’Ikea, la ricetta facile facile

Se vai matto per i famosi Pepparkakor dell’Ikea, ma anche se non li hai mai assaggiati prima d’ora, è giunto il momento di provare a farli a casa. La ricetta è semplicissima. Inoltre, in questo modo, potrai gustare dei fantastici dolcetti speziati ogni volta che vorrai, senza dover per forza fare un salto in uno dei punti vendita del famoso colosso immobiliare svedese.

Ingredienti

340 grammi di zucchero;

140 grammi di melassa;

200 millilitri d’acqua;

250 grammi di burro;

900 grammi di farina00;

2 cucchiai di cannella in polvere;

1 cucchiaio di cardamomo in polvere;

1 cucchiaio di chiodi di garofano in polvere;

1 cucchiaio di zenzero in polvere;

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Preparazione