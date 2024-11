Black Friday, occhi aperti: il rischio è altissimo, attenzione a non cadere in trappola

Ci siamo, il periodo del Black Friday è finalmente giunto: attenzione, però, a non cedere in trappola. Il rischio è altissimo.

Non abbiamo atteso altro per mesi e, finalmente, la nostra pazienza sta per essere ripagata. Stanno arrivando, infatti, i giorni dedicati al Black Friday, i celebri e iconici sconti ormai divenuti una tradizione anche nostrana. Eppure, proprio in questo frangente, bisogna prestare la massima attenzione se non si vogliono rischiare conseguenze serie. Cadere in trappola è più facile che mai e i rischi sono altissimi.

Sarà la voglia di fare acquisti, la consapevolezza di prezzi imbattibili, il periodo di Natale che si avvicina: quale che sia il motivo, ci sembra di non riuscire proprio a trattenerci e di essere pronti a spendere i nostri risparmi durante questi sconti attesissimi. Occhio, però, a non ritrovarci a fare i conti con problemi ben più seri.

Occhi aperti col Black Friday: il rischio è altissimo

Ebbene, sono ormai diversi anni che, con lo svilupparsi della tecnologia, è cresciuto di pari passo il settore delle truffe online. Ne conosciamo, oggi, di ogni tipo: dalle false comunicazioni provenienti da istituti pubblici, come l’INPS ai messaggi fasulli su Whatsapp. Sappiamo, quindi, che i criminali informatici sono ingegnosi e sempre pronti a sfruttare le nostre disattenzioni e debolezze. Soprattutto in momenti frenetici come quelli del Black Friday.

Occorrerà, dunque, prima di procedere ad un acquisto, assicurarci che tutto sia in regola. In che senso? Dovremo guardarci da siti che potrebbero essere “cloni” di quelli ufficiali, da mail ricevute con offerte a dir poco incredibili, da link che condurrebbero a fantomatici coupon da sfruttare e così via.

Ma non solo. Guardiamoci anche da possibili mail, messaggi e comunicazioni che ci segnalano, tramite posta elettronica, sms o simili, problemi legati a pagamenti non andati a buon fine, a dati da inserire e così così via. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di truffe volte solo ad appropriarsi delle nostre informazioni personali da sfruttare, poi, per scopi criminosi.

Lasciarci prendere dalla frenesia dell’acquisto è proprio la debolezza che gli hacker vogliono e sanno di poter sfruttare. Basteranno, invece, pochi minuti di ricerca e controlli per assicurarci che il sito, il metodo di pagamento, i form e tutto ciò che concerne un acquisto online siano ufficiali, certificati e sicuri. E per evitarci di cadere vittime di trappole che, come ben sappiamo, possono avere conseguenze gravi e a lungo termine.