Blackout, la seconda stagione sta già spopolando: dov’è stata girata? I luoghi della serie

Una serie molto particolare ma super amata tanto che siamo alla seconda stagione ma dove è stata girata? Scopriamolo insieme, potremmo rimanere sorpresi!

Un programma che è iniziato da pochissimo con la sua messa in onda su Rai1 ma riscuotere sempre un enorme successo, merito della trama ovviamente, ma anche dei suoi attori che sono bravissimi. Ma in tantissimi si chiedono dove si trovano questi luoghi incredibili che vengono mostrati nelle puntate?

Noi oggi ti sveliamo dove si trovano e perché no, potresti anche pensare di andarli a visitare data la loro incredibile bellezza. Quindi non ci dilunghiamo e vediamo in che parte di Italia ci troviamo!

Blackout 2 i luoghi incredibili della serie esistono veramente, eccoli

E’ iniziata la scorsa settimana Blackout 2-Le verità nascoste ma ha riscosso un incredibile successo di pubblico. Tra gli attori protagonisti troviamo Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino. Sono passati ben due anni dalla prima serie ma tutti attendevano con ansia una seconda stagione.

Il broker finanziario Giovanni Lo Bianco ha una sua doppia vita. E’ il fratello di un pericoloso boss mafioso e scopre che, in Trentino Alto Adige, luogo dove trascorre le vacanze con i figli, si nasconde Claudia, una chirurgo e testimone sotto copertura. Nella prima serie abbiamo visto che gli ospiti dell’albergo erano rimasti bloccati per colpa di una valanga e la convivenza non era stata assolutamente semplice.

Che cosa succederà in questa nuova stagione? E’ ancora tutto da scoprire. Ma noi oggi ti vogliamo svelare dove è stata girata. Parliamo della Valle del Vanoi che si trova a San Martino di Castrozza. Sono state effettuato nei mesi tra gennaio e marzo del 2024. Una zona molto a est del Trentino Alto Adige.

Tra i comuni troviamo anche Primiero e il Passo Rolle, in provincia di Trento che collega le valli di Fiemme e di Primiero. Troviamo anche il bellissimo parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino. Parliamo di una incredibile area naturale protetta in provincia di Trento. Una parte di quest’area, parliamo del Gruppo delle Pale di San Martino, rientra nei patrimoni dei beni Dolomiti Unesco.

Ci sono alche altre località dove sono state girate delle scene, come Sagron Mis, a pochi passi da San Martino di Castrozza, in Val Canali, in Forte Buso e Paneveggio. Troviamo anche il lago di Calaita, sempre in provincia di Trento, nella Valle del Lorenzon. Quindi, se volete vedere dal vivo questi luoghi incredibili sapete dove andare!