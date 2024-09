Bloccato a un controllo stradale, fornisce false generalità: nei guai 44enne pontino

Durante un ordinario controllo stradale nella tarda serata del 4 settembre, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile di Latina hanno denunciato un cittadino di Castelforte (LT), classe 1980, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

L’uomo, fermato alla guida della propria autovettura, ha fornito false generalità agli agenti, sostenendo di aver dimenticato la patente di guida a casa. Tuttavia, i militari, insospettiti dalla dichiarazione, hanno approfondito le verifiche scoprendo la reale identità del soggetto. L’indagine ha rivelato che il conducente era sprovvisto di patente, ritirata dalla Guardia di Finanza nel 2023 per precedenti infrazioni.

A seguito della scoperta, oltre alla denuncia per falsa dichiarazione di identità, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente in base all’articolo 216 del Codice della Strada, che prevede misure specifiche per chi circola senza patente. L’autovettura, inoltre, è stata sottoposta a fermo amministrativo.