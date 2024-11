Bonus Natale 2024, si aggiungono nuovi requisiti: ora potresti riceverlo anche tu, controlla

Cambiano i requisiti per il Bonus Natale 2024: molti contribuenti esclusi dalla percezione dell’indennità potranno ora farne richiesta.

Un bonus da 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti con specifici requisiti reddituali e familiari. Così era stato presentato il Bonus Natale 2024. Un’aggiunta di liquidità in busta paga con la tredicesima, per aiutare le famiglie e stimolare l’economia sotto le Feste, ma solo per referenti che rispondevano a determinati requisiti. Per accedere al bonus bisognava dunque stare sotto un certo reddito e avere una situazione familiare conforme ai limiti imposti dal Governo.

Ma ci sono novità importanti. A quanto pare, infatti, il Bonus Natale 2024 sarà concesso a una platea assai più estesa di quella prevista. L’indennità una tantum da 100 euro, che inizialmente sembrava destinata a circa un milione di richiedenti, ora potrebbe arrivare addirittura a 4,5 milioni di abitanti. Lo ha annunciato a sorpresa il viceministro dell’Economia e delle Finanze Leo.

L’estensione della platea del bonus è possibile grazie all’eliminazione di un requisito. Il Bonus Natale, nella sua versione originale, era stato presentato come aiuto economico ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro, con coniuge e un figlio fiscalmente a carico. In alternativa, il bonus spettava anche ai nuclei familiari monogenitoriali, ovvero ai genitori single con almeno un figlio a carico. Inoltre era stato stabilito che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente doveva essere superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.

Estensione della platea del Bonus Natale 2024: i nuovi requisiti

Il Governo ha dunque deciso di modificare i requisiti già presentati per l’accesso al cosiddetto Bonus Natale. L’una tantum di 100 euro in arrivo con le tredicesime e destinata ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro non dovrebbe più basarsi sul vincolo del coniuge a carico. E così si passa da un milione a 4,5 milioni di italiani che potranno richiedere l’aiuto economico nella tredicesima.

Adesso, infatti, anche i genitori single e le coppie di fatto potranno beneficiare del bonus, purché abbiano almeno un figlio a carico e rispettino i requisiti reddituali. Tale cambiamento renderà quindi il bonus molto più inclusivo e accessibile. “Viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno il bonus di 100 euro a Natale. Passeremo da poco più di un milione di contribuenti“, ha detto Leo, “a oltre 4,5 milioni. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico“.

Quindi per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico. Le parole del viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo sono giunte subito dopo l’approvazione da parte del CDM.