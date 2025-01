Brillantante per lavastoviglie fatto in casa: risparmi e ottieni un risultato grandioso

Scopriamo insieme come realizzare un prodotto per la lavastoviglie che spesso ci dimentichiamo di comprare! Il risultato ti lascerà senza parole.

In casa abbiamo moltissimi elettrodomestici che ci aiutano con la vita di tutti i giorni ed uno di questi è proprio la lavastoviglie. Come sappiamo bene però ha bisogno di tanti prodotti per funzionare nel modo corretto. Noi oggi ti vogliamo svelare come puoi realizzare un brillantante in modo incredibile senza uscire di casa e spendere soldi.

Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ma scopriamo cosa fare per avere dei piatti perfetti spendendo veramente pochissimo. Non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo subito!

Piatti perfetti in lavatrice con il brillantante fai da te

Se possiamo risparmiare dei soldi siamo tutti, ovviamente, più felici e contenti. Ecco quindi che cerchiamo sempre delle soluzioni che ci possono venire incontro ed aiutare il nostro portafoglio. Noi oggi ti vogliamo svelare come realizzare in casa il brillantante per la lavastoviglie. In questo caso ci occorre un prodotto che si trova senza fatica in commercio.

Parliamo dell’acido citrico. Un ottimo alleato per le pulizie ecologiche in casa. Ovviamente, quando lo comprate assicuratevi che si possa utilizzare in ambito domestico. Ma che cosa ci occorre per realizzare il nostro brillantante? Ecco la lista:

1 contenitore graduato da 1 litro

1 bacchetta di vetro o di legno

1 bilancia elettronica

1 paio di guanti

1 imbuto

150 gr di acido citrico

Acqua

Iniziamo con la sua realizzazione ma prima mettetevi sempre i guanti quando utilizzate l’acido citrico, non solamente in questo caso. Pesiamo quindi i 150 grammi direttamente nel contenitore graduato. Versiamo quindi l’acqua fino ad arrivare ad un litro. Amalgamiamo con la bacchetta e con l’imbuto travasiamo nel nostro contenitore.

Volendo, possiamo sostituire l’acqua anche con l’acqua distillata. Ecco che il nostro brillantante è pronto. Riempiamo la vaschetta della lavastoviglie apposita e facciamo partire il lavaggio normale! Ma come lo conserviamo adesso? Mettiamolo insieme ai detersivi indicando con una etichetta esterna che si tratta di brillantante per la lavastoviglie, così non potremmo sbagliarci.

Se lo utilizziamo ogni giorno, ovviamente finirà in tempi brevi, se invece vogliamo realizzare delle piccole quantità e non un litro per volta utilizziamo 15 grammi di acido citrico e 100 ml di acqua. Adesso che conosci questo segreto per rendere perfettamente pulite le tue stoviglie siamo certi che non tornerai indietro con i prodotti commerciali. L’ambiente ti ringrazierà, ma come dicevamo prima, anche il tuo portafoglio, quindi che cosa chiedere di meglio!