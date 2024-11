Bufera su Emily in Paris 5, addio a Gabriel: la conferma dell’attore

Addio clamoroso sul set di Emily in Paris 5: lo chef Gabriel ha spiazzato tutti con la sua uscita di scena, arriva la conferma.

Emily in Paris è stata ed è una delle serie Netflix di maggior successo; la trama ‘leggera’, la dinamica amorosa messa al centro della frizzante e romantica vita parigina, hanno reso la serie perfetta da guardare negli uggiosi pomeriggi in cui saltelliamo dal letto al divano in cerca di qualcosa da fare. Lily Collins arriva in nostro soccorso anche con la quinta stagione, che si contornerà di dinamiche tutte nuove e soprattutto dovrà dire addio a qualche personaggio clou, come chef Gabriel.

Ebbene, sembrerebbe essere giunto al momento dei saluti definitivi sul set della quinta stagione della serie. A quanto pare, l’ultimo episodio che ha chiuso la quarta stagione di Emily in Paris sarebbe stato anche l’ultimo in cui abbiamo visto Lucas Bravo vestire i panni dello chef stellato. Finisce qui, quindi, la liaison amorosa fra lo chef e Emily? Un cambio di rotta decisamente inaspettato.

Emily in Paris 5, Gabriel esce di scena: perché non ci sarà

Al sito web indiewire.com Lucas Bravo ha annunciato che la sua partecipazione al cast della nuova stagione di Emily in Paris potrebbe essere a rischio. Le cose per i due non sono andate nel migliore dei modi. Come anche l’attore ha precisato, Gabriel ci è stato presentato come un personaggio incapace di prendere una decisione.

Gabriel ha tenuto per troppo a lungo il piede in due scarpe, perdendo così la donna che ama e che abbiamo visto volare a Roma. L’attore ha fatto sapere che il suo contratto è terminato proprio con la quarta stagione della serie. Con una certa probabilità non ci sarà possibilità di rinnovo. A meno che non vi sia modo di portare Gabriel sullo schermo in una luce diversa.

Lucas Bravo ha ammesso di essersi calato a pieno nel personaggio, apprezzando particolarmente il Gabriel delle prime stagioni. “All’inizio sentivo che c’era molto di me in Gabriel, ma col tempo, con le decisioni che lo riguardano, mi sono progressivamente allontanato da lui“: ha detto, ammettendo di non riconoscersi più nel personaggio.

Nonostante i suoi tentativi di dare qualche sfumatura diversa a Gabriel, non è stato possibile modificare più di tanto il copione: “Ogni stagione ho provato ad aggiungere sfumature al personaggio, ma non c’è molto spazio per improvvisare o cambiare nemmeno una parola o un’emozione. Il team di produzione ha una visione precisa e non intende modificare la formula” – ha fatto sapere.

Lucas non vuole più vestire i panni di quel Gabriel malinconico, indeciso e in balia del volere altrui: “È una commedia, e io mi ritrovo a sprofondare in qualcosa che non mi appartiene” – e ha poi aggiunto: “Dire queste cose non significa mancare di rispetto, ma quando ami davvero qualcosa, desideri il meglio per esso” – ha concluso. Stando a queste parole, sembrerebbe non vi sia margine di miglioramento o di manovre sul copione. Tuttavia, l’attore spera che si possa descrivere anche un altro lato di Gabriel, che possa restituirgli la verve che l’attore stesso aveva amato all’inizio.