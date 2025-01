Buoni, Libretti e BTP sono fuori dal calcolo dell’ISEE 2025? Facciamo chiarezza

Con il nuovo anno è anche arrivato il momento di rifare il calcolo del proprio ISEE. Ogni anno va aggiornato e sono sempre di più le persone che si affrettano a fare la nova versione già nelle prime ore del nuovo anno.

È diventato ormai quasi prioritario, soprattutto dopo tutte le agevolazioni europee che sono arrivate nel periodo post Covid. Ci sempre ormai una brutta parola, il ricordo di un incubo, ma a pensarci bene, molte cose positive presenti oggi nella nostra società, sono arrivate proprio grazie a questa orribile piaga che tutti assieme abbiamo vissuto.

Certo è che tante altre positive sono sparite e sono state sostituite a rimpiazzi spesso poco efficaci, ma il mondo è guarito come meglio poteva. Accontentiamoci di quello che abbiamo e godiamoci tutto quello che abbiamo la possibilità di prendere. Il 2025 è appena iniziato e con la fine del 2024 è anche finito l’anno fiscale in cui il vecchio ISEE era valido. Fate bene attenzione a queste informazioni perché potrebbero risultare presto molto utili al calcolo totale dell’ISEE del vostro prossimo anno.

Il calcolo dell’ISEE cambierà nel 2025?

Tutti i bonus e le agevolazioni fiscali che lo richiedono come documento necessario possono essere richiesti solo presentando una versione aggiornata di questa nostra rendicontazione economica dello stato familiare. A breve però potrebbe essere apportata una modifica importante alle specifiche che permettono di compilare questo documento.

Prima era possibile coinvolgere nel conto anche Libretti di risparmio, Buoni fruttiferi Postali, Buoni ordinari del tesoro, e Buoni del tesoro Poliennali e altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio.

Sul sito dell’INPS sono presenti ulteriori approfondimenti. Ma per il momento quello che dovete sapere è che, anche se questa manovra era stata prevista già nella scorsa legge finanziaria, ad aggi non ha trovato un’applicazione concreta. Potrebbe trovarla per la legge del 2025, ma rimanete sempre attenti.

Venendo attivata a seconda di come questa sarà strutturata il vostro ISEE potrebbe rimanere invariato per il 2025 oppure potrebbe richiedere una revisione. Nel concreto chi possiede questo genere di prodotti finanziari di raccolta del risparmio, vedrebbe il proprio ISEE abbassarsi senza però vedere invariato il proprio reddito.

Non vorrebbero infatti direttamente calcolati questi elementi nell’ISEE calcolabile. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito dell’INPS, dove troverete risposta a tutte le vostre domande.