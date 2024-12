Buono fruttifero di Poste speciale Natale: alto rendimento, tassazione agevolata e zero costi di sottoscrizione

A quanto pare Poste Italiane ha lanciato un buono fruttifero speciale Natale 2024. Un prodotto perfetto come regalo e investimento.

Il concetto di risparmio è caro agli italiani, e il buono fruttifero delle Poste è ancora oggi uno dei prodotti più diffusi e ricercati. Anche in vista del Natale è possibile cercare fra le offerte delle Poste alcune opzioni di investimento che promettono rendimenti importanti, tassazione agevolata e anche zero costi. Parliamo di un buono che può essere sottoscritto in forma cartacea o dematerializzata, previa apertura di un libretto di risparmio.

Scegliere un buono fruttifero di Poste durante il periodo delle Feste ha senso anche per chi sta pensando a un regalo speciale. Poste Italiane ha per esempio introdotto un nuovo buono dedicato ai minori, così da poter offrire un regalo perfetto pensato per accompagnare la crescita dei più piccoli. L’idea è quella di permettere a genitori, parenti e amici di farsi avanti con un regalo utile e conveniente.

Il buono in questione può essere acquistato fino ai sedici anni e mezzo del minore stesso, con gli interessi che continueranno a maturare fino al raggiungimento della maggiore età. Nel caso in cui si tratti di un regalo e che ci sia quindi un genitore o un parente a voler sottoscrivere il buono a nome di un minore, non ci sono problemi… La sottoscrizione è possibile, come anticipato, sia in forma cartacea che in forma dematerializzata (ma in questo caso solo se si è il genitore o il tutore del destinatario e previa apertura di un libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età).

Il buono fruttifero presentato per Natale cresce insieme al minore, perché gli interessi maturano fino al compimento del diciottesimo anno di età con un rendimento fisso, e gode di una tassazione agevolata pari al 12,50%. Non c’è nessun tipo di costo per la sottoscrizione e il rimborso, salvo gli oneri fiscali.

Il regalo perfetto di Natale per i più piccoli: il buono fruttifero dedicato ai minori

Il buono minori può essere acquistato a partire da 50 euro. Poi, per maggiori investimenti, vanno considerati i multipli della sottoscrizione base. Si può acquistare il buono anche tramite un piano di accumulo, cioè con il piano di risparmio Piccoli e Buoni. In tal caso, il buono sarà emesso in forma dematerializzata, automaticamente e con una periodicità stabilita.

I rendimenti del buono da regalare a Natale arrivano al 2,5 a un anno e sei mesi dalla sottoscrizione. Il 2,5 continua a essere il rendimento fisso previsto per ogni anno fino al quinto. Dal sesto al settimo si passa al 2,75%. L’ottavo anno il rendimento sale a 3 e continua su questo passo fino al quindicesimo anno. Poi, il sedicesimo anno si arriva al 4%. Gli ultimi due anni, il diciassettesimo e il diciottesimo, prevedono un rendimento al 5%.

Ovviamente i rendimenti sono riferiti al relativo periodo di possesso e non sono da intendersi come cumulabili tra di loro. Quindi se un buono viene sottoscritto all’età di dodici anni del minore intestatario, alla scadenza (compimento del diciottesimo anno di età) è previsto un rendimento annuo lordo pari al 2,75%, dato che il periodo di possesso del buono corrisponde a 6 anni.