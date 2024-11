Buono Premium Poste: aumenta il rendimento annuo, è l’ora di approfittarne

Ci sono importanti novità sul Buono Premium Poste: il prodotto finanziario ora offre un rendimento annuo più alto

Sembrerebbe scoccata l’ora per approfittarne del Buono Premium Poste, il prodotto finanziario offerto da Poste Italiane in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti. Con una durata di un anno, il buono è un ottimo strumento per investire nel breve periodo con la garanzia di rendimenti certi.

Si tratta di un prodotto emesso esclusivamente in forma dematerializzata che Poste rende acquistabile solo da libretto di risparmio postale smart e ordinario. Possiamo dunque parlare di un’offerta dedicata ai titolari di libretto postale che apportano nuova liquidità.

Si può chiedere il rimborso in qualsiasi momento: Poste Italiane garantisce il diritto alla restituzione del capitale investito. Poi, raggiunta la scadenza di un anno, oltre al capitale iniziale arrivano anche agli interessi maturati. Come per molti altri prodotti delle Poste, il buono è a zero costi e con tassazione agevolata. Ciò significa che non sono previsti costi di sottoscrizione, gestione e rimborsi, a eccezione degli oneri di natura fiscale.

Anche questo buono è soggetto a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi ed è esente da imposta di successione. Ma cosa fa del Buono Premium Poste un prodotto diverso da tutti gli altri buoni fruttiferi presenti sul mercato? A fare la differenza è il rendimento certo corrisposto a scadenza di un solo anno. Un rendimento che è salito rispetto ai mesi scorsi.

Le caratteristiche del Buono Premium Poste: il nuovo rendimento annuo lordo a scadenza

Il buono disponibile solo in forma dematerializzata (quindi non esiste una versione cartacea) è garantito dallo Stato italiano, il che significa che il capitale investito è sicuro. Per sottoscrivere il Buono Premium Poste, come abbiamo anticipato, è necessario essere titolari di un libretto di risparmio con la stessa intestazione del buono. Ed è possibile versare nuova liquidità a partire dal novembre 2024.

Quando si parla di nuova liquidità si intendono le somme che incrementano il saldo apportate dall’8 novembre 2024 fino al 9 gennaio 2025 disponibili sul libretto utilizzato al momento della sottoscrizione. Per la sottoscrizione del Buono Premium da libretto smart, la nuova liquidità può essere trasferita esclusivamente tramite girofondo, da conto corrente BancoPosta o di un altro libretto.

Tra i vantaggi del buono, il più evidente sta nel rendimento elevato: il nuovo è pari al 2,5%. Si è passati dunque dal 2,25 al 2,5 in pochi mesi. E ciò rende lo strumento un’opzione da valutare con attenzione per tutti coloro che cercano di far fruttare i propri risparmi in breve tempo.