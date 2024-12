Butta i taglieri di plastica che hai in casa: dannosissimi per la salute

Dì subito addio ai taglieri di plastica: uno studio dimostra quali sono i rischi per la salute. Finora hai sempre rischiato grosso senza saperlo.

I taglieri di plastica sono degli utensili comunemente usati in cucina per affettare e preparare il cibo. Essi andrebbero sempre igienizzati a fondo e cambiati regolarmente per evitare che si creino le condizioni ideali per la proliferazione di germi e batteri.

Questo però non sarebbe l’unico rischio connesso ai taglieri di plastica. Uno studio ha rivelato che ci sarebbe un altro possibile pericolo per la salute dell’organismo.

Quando scoprirai di che cosa stiamo parlando, correrai a buttare via tutti i taglieri fatti con questo materiale che hai in casa!

Butta subito i taglieri di plastica: ecco quali rischi corri per la salute

Come abbiamo anticipato poco fa, i taglieri di plastica per quanto siano utili in cucina nascondono anche alcune insidie per la salute. Non solo se non vengono puliti bene e sostituiti regolarmente possono diventare un vero e proprio covo di germi e batteri, ma possono anche generare un altro gravissimo problema per l’organismo.

Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale di Fargo nel North Dakota, pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Science & Technology, i taglieri di plastica rilascerebbero microplastiche negli alimenti che poi ingeriamo.

“Lo studio preliminare di tossicità delle microplastiche di polietilene non ha mostrato effetti avversi sulla vitalità delle cellule di fibroblasto di topo per 72 ore”. Ma che cosa accade dopo questo lasso di tempo? Un secondo studio, stavolta italiano, intitolato Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events e pubblicato sul The New England Journal of Medicine collegherebbe le microplastiche a gravi problemi di salute.

Questa ricerca, durata tre anni, ha di fatto dimostrato che le persone che avevano minuscole particelle di plastica nei vasi sanguigni importanti avevano maggiori probabilità di andare incontro ad infarto, ictus o morte. Le materie plastiche, infatti, altro non sono se non una complessa combinazione di sostanze chimiche, tra cui gli additivi per dare duttilità, resistenza e flessibilità, e tutte queste componenti possono essere tossiche e creare vari problemi di salute.

Anche altri studi più recenti spiegano che le microplastiche possono influenzare la biologia umana e quando accade presentano una potenziale fonte di pericolo ancora poco analizzata. Gli studiosi di Fargo hanno stimato un’esposizione annuale per persona di 7,4 – 50.7 g di microplastiche da un tagliere in polietilene e 49,5 g di microplastiche da un tagliere in polipropilene e che una persona potrebbe essere esposta da 14,5 a 71,9 milioni di microplastiche di polietilene all’anno, rispetto a 79,4 milioni di microplastiche di polipropilene da tagliere. Gli esperti raccomandano quindi di usare taglieri in acciaio, legno o bambù.