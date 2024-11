Butti i fondi di caffè nel lavandino della cucina? Smetti prima che sia tardi, danni da migliaia di euro

Non è affatto una buona idea buttare i fondi di caffè nel lavandino. Tale pratica può comportare dei danni ingenti

Potrebbe essere descritta come un’abitudine comune e spesso consolidata degli italiani. Ogni giorno, dopo aver preparato il caffè con la moka, si buttano i fondi direttamente nel lavandino, già mentre si lava o si sciacqua la caffettiera. I danni potenziali sono però enormi e il conto da pagare, per quest’azione, può rivelarsi infine assai caro.

La pigrizia e la mancanza di consapevolezza sui rischi rendono tuttavia questa pratica quotidiana particolarmente diffusa. Tante persone trovano infatti assai comodo lavare via i fondi di caffè insieme alla caffettiera. Un unico gesto, all’apparenza innocuo, che si rivela però come una cattiva abitudine. In genere, si tende a pensare che non ci sia nulla di grave. Che male potrebbe mai fare un po’ di caffè negli scarichi?

Ebbene, il caffè gettato nel lavandino può causare gravi problemi idraulici. I fondi di caffè potrebbero accumularsi nei tubi, formando dei blocchi che impediscono il normale flusso dell’acqua. Nel tempo, la costipazione dei resti, con la sua calcificazione, potrebbe rivelarsi causa di intasamenti. Dei problemi che poi potrebbero richiedere costose riparazioni.

Tocca quindi essere consapevoli dei rischi e anche delle alternative: ci sono tanti modi per poter archiviare correttamente o riciclare i fondi del caffè. E basta poco, dunque, per prevenire simili problemi idraulici.

Non buttare mai più i fondi di caffè nel lavandino: le conseguenze

Ci sono anche false credenze che sostengono il potere nettante del caffè e dei suoi fondi nello scarico. Ma è ampiamente dimostrato che, a lungo termine, tale abitudine potrebbe provocare più danni che benefici. In genere, è consigliabile evitare di smaltire i fondi di caffè direttamente nel lavandino, anche perché i fondi rivelano un potere corrosivo per le tubature, specie quando gli oli del prodotto si mischiano a grassi di scarto e ad altri residui.

Il rischio principale è quello di ostruzione. Ma ci sono anche problemi dal punto di vista ambientale. Il caffè, pur non essendo un materiale molto inquinante, contamina comunque le acque reflue sottoponendo a maggiore pressione gli impianti di depurazione.

Per smaltire correttamente i fondi basta gettarli nell’umido o fra i rifiuti organici. Oppure si può pensare al riciclo. In giardino, i fondi di caffè possono essere sfruttati come fertilizzante naturale per piante che prediligono terreni acidi. Per esempio le rose o le camelie. Sono insomma materiali ottimi per il compost, perché possono arricchire il suolo con nutrienti.

Inoltre, i fondi di caffè possono aiutare a tenere lontani alcuni insetti oppure possono essere adoperati come un deodorante al 100% naturale. In tanti li usano per eliminare gli odori nel frigorifero o nel cestino della spazzatura.