Caduta albero sull’auto causa maltempo: chi risarcisce il proprietario

Il maltempo ha provocato la caduta di un albero sulla tua auto? Ecco a chi spetta il risarcimento dei danni subiti alla proprietà privata.

L’inasprimento delle condizioni atmosferiche rappresenta da anni una delle tematiche globali più discusse. Fenomeni sempre più violenti ed improvvisi gravano inevitabilmente sulla sicurezza di tutti i cittadini e sulle loro proprietà private.

La caduta improvvisa di alberi rappresenta ad oggi uno dei pericoli più insidiosi, causato dal generarsi di eventi meteorologici intensi. Gli alberi possono trasformarsi in una minaccia anche per la sicurezza stradale e per le vetture in transito.

Complice il vento forte, le piogge intense e delle radici non particolarmente profonde, gli alberi possono colpire le auto, rivelandosi potenzialmente letali nel caso quest’ultime fossero in movimento. Nell’eventualità di un evento simile, è bene conoscere quali sono le responsabilità di risarcimento nei confronti del proprietario della vettura colpita.

Auto colpita da un albero: chi deve risarcire il proprietario?

Parcheggiare la propria auto in un’area privata e ritrovarla distrutta dalla caduta improvvisa di un albero, può rivelarsi un’esperienza estremamente spiacevole per chi la vive. Nonostante l’improbabilità che un evento simile si verifichi con facilità, è bene conoscere le modalità di sviluppo dello stesso. In questi casi, infatti, la responsabilità del risarcimento ricadrebbe sul proprietario dell’area interessata dalla caduta dell’albero.

Questo principio giuridico si basa sul concetto di custodia, secondo cui chi possiede un bene nutre l’obbligo di custodirlo per evitare di incorrere in danni a terzi. Il proprietario di un immobile o di un’area privata, difatti, dovrà mantenere in sicurezza ogni parte della proprietà, tra cui la vegetazione al suo interno.

Questo impegno implica la gestione di periodiche verifiche dello stato di salute delle piante e gli interventi in caso di necessità. In caso di maltempo, inoltre, il proprietario dell’area privata dovrà valutare preventivamente i rischi e adottare le misure necessarie per prevenirli.

Per ottenere il risarcimento in caso di danni alla propria vettura, è necessario inviare una raccomandata al proprietario dell’area privata. All’interno della comunicazione il danneggiato dovrà spiegare dettagliatamente l’incidente, includendo possibilmente prove fotografiche e videografiche di quanto accaduto.

La raccomandata, inoltre, dovrà riportare un preventivo delle riparazioni alla vettura danneggiata. Nel caso in cui il proprietario dell’area si rifiuti di pagare il risarcimento, il proprietario dell’auto potrà intraprendere azioni legali per ottenere giustizia.