Cagnolona randagia porta il proprio cucciolo svenuto in clinica per cercare aiuto (VIDEO)

Mamma cagnolona ha portato il proprio cucciolo in fin di vita in clinica per implorare l’aiuto dei medici. II gesto è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza e hanno mostrato la straordinaria impresa

La mamma è sempre la mamma e che i cani in particolare siano muniti di un incredibile istinto di sopravvivenza è cosa nota. Questa cagnolona randagia ha superato se stessa compiendo un gesto di straordinaria intelligenza per poter salvare la vita al suo cucciolo.

Una dimostrazione di istinto materno commovente e incredibile quella avvenuta a Istanbul nel quartiere Beylikdüzü. Una cagnolona randagia con il suo cucciolo in fin di vita, privo di sensi, si è recata alle porta di una clinica per chiedere l’aiuto dei veterinari. L’incredibile gesto è stato filmato dalle telecamere di sicurezza che hanno mostrato le straordinarie immagini diventate subito virali.

La cagnolona randagia salva il proprio cucciolo in fin di vita portandolo in una clinica veterinaria

Un gesto di disperazione e di speranza quello della randagia simil pastore tedesco che comprese le condizioni del suo cucciolo, lo ha raccolto con la bocca e si è recata all’ingresso della clinica veterinaria dove ha trovato il medico, Baturalp Oğhan che si è immediatamente preso cura del cucciolo.

Le condizioni del cagnolino erano molto critiche, il freddo troppo rigido di questi giorni ne aveva rallentato pericolosamente il battito cardiaco, il piccolo era in ipotermia. Il veterinario e il suo staff sono quindi intervenuti e hanno trasferito il cucciolo in terapia intensiva. Mentre i medici si occupavano del cagnolino la mamma non si è mai allontanata dal suo capezzale, è rimasta sotto la pioggia in attesa del suo cucciolo per potersi accertare di avergli effettivamente salvato la vita.

Grazie alle cure veterinarie il cucciolo è migliorato e poi si è scoperto non essere solo, vi era infatti un secondo cagnolino portato a sua volta in clinica pochi giorni prima. I veterinari si sono poi presi cura anche della mamma, la cui produzione di latte era insufficiente, hanno sfamato lei e i suoi cuccioli continuando a monitorarli. “Il cucciolo è stato fortunato – ha dichiarato il dottor Oghan – . La determinazione della madre è stata decisiva per salvarlo”.

La clinica si sta ora occupando di trovare una casa ai tre cani con una famiglia amorevole disposta a prendersi cura di loro e a non separarli: “Vogliamo assicurarci che possano iniziare una nuova vita, insieme” ha spiegato Oghan. L’incredibile storia di questa madre coraggiosa ha toccato il cuore di molte persone.