Calciomercato Juve, anche con Kolo Muani c’è Osimhen come obiettivo

Grande lavoro per Cristiano Giuntoli, che deve gestire acquisti ed uscite a suon di milioni. Quanto è davvero concreta la pista di Osimhen e chi verrà ceduto.

Il calciomercato Juve è sempre in fibrillazione. La compagine bianconera ha pescato un gran bel jolly prendendo Randal Kolo Muani, che al Paris-Saint Germain era diventato un emarginato. Dall’esclusione con i parigini al ruolo da assoluto protagonista con la maglia della Juventus il passo è stato breve. Ed a suon di gol. Quanto fatto nel giro di un paio di settimane è bastato ed avanzato per mettere definitivamente in ombra Dusan Vlahovic, il quale è da sempre preda di un rendimento troppo altalenante.

Ora, con un contratto in scadenza nel 2026, uno stipendio fin troppo elevato (il serbo percepisce 12 milioni di euro, con un aumento automatico di 5 mln scattato in questa stagione) e poca fiducia ricevuta da allenatore e tifosi, la Juve già da tempo starebbe cercando in giro dei potenziali acquirenti. Ma c’è il rischio o di svendere Vlahovic o addirittura di poterlo perdere a parametro zero se non dovesse andare in porto una cessione nella prossima estate. Che sarà anche l’ultima finestra temporale per potere capitalizzare il più possibile dall’addio del giocatore. Un possibile sostituto poi la Juventus lo ha già trovato.

Calciomercato Juve, quanto costano Kolo Muani ed Osimhen?

Si tratta di Victor Osimhen, che il direttore generale Cristiano Giuntoli conosce molto bene. Lui stesso lo ha portato al Napoli dal Lille e con il 26enne bomber nigeriano ha anche vinto uno scudetto. Attualmente Osimhen è tesserato con il Galatasaray, dove si trova in prestito. Il suo cartellino continua ad essere di proprietà del Napoli. Il contratto dell’attaccante africano con gli azzurri è in essere fino al 30 giugno 2026 e pure nel caso degli azzurri è arrivato il momento di optare per una cessione a titolo definitivo.

Ma non c’è la volontà di Aurelio De Laurentiis di volere fare affari con la Juventus, con la quale i rapporti sono di indifferenza. E poi con Giuntoli stesso non sembrerebbe esserci più la stima di un tempo. Solo una mega offerta farebbe cambiare idea al presidente del Napoli. Fermo restando che la Juve vorrebbe riconfermare anche Kolo Muani – per il quale però occorrono 75 milioni per l’acquisto a titolo definitivo dal PSG – se sarà possibile battere la pista Osimhen il sodalizio torinese ci proverà per quanto possibile. Ma da Napoli fanno sapere di volere la stessa cifra se non di più.

Chissà che non venga anche proposta l’idea di uno scambio alla pari tra il nigeriano e Vlahovic, con magari anche un non esagerato conguaglio aggiuntivo in favore del Napoli. Questa ipotesi appare alquanto fantacalcistica, ma corrisponde invece a realtà la necessità di Juventus e Napoli di voler vendere i rispettivi giocatori.

Vlahovic ha mercato all’estero

Per Vlahovic poi restano vive alcune piste che lo porterebbero in Premier League. Arsenal e Chelsea hanno mostrato un certo quale interessamento già da tempo, nonostante le prestazioni non sempre esaltanti del serbo. Ulteriori risorse economiche poi la Juve dovrebbe trovarle anche dalla cessione di Moise Kean. Quest’ultimo è in prestito alla Fiorentina, dove sta facendo benissimo.

Ed anche il suo futuro dovrebbe essere altrove ma non nella Torino bianconera. Infine, dovrebbero continuare a restare alla Juventus anche i givoani Francisco Conceiçao, da riscattare dal Porto, e Yildiz, oltre che il 21enne belga coltivato in casa, Samuel Mbangula.