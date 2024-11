Caldaia, abbandona qualsiasi altra: è solo questa la migliore secondo i test

Caldaia: secondo i recenti test effettuati su diversi modelli sarebbe questa la migliore di tutte: riscalda di più e ti permette di risparmiare in bolletta.

Con l’arrivo dell’inverno chi in casa ha ancora le tradizionali caldaie vede improvvisamente aumentare la spesa delle bollette del gas. Per questo motivo, oltre che per preservare l’Ambiente, molte persone hanno deciso di sostituire la loro vecchia caldaia con altri sistemi di riscaldamento più moderni. Nonostante ciò, la caldaia a gas rimane ancora una delle principali scelte dei consumatori.

Per cercare di dimezzare i costi è comunque possibile adottare una serie di accortezze come ad esempio abbassare la temperatura sul termostato di un grado oppure posticipare il momento dell’accensione dei caloriferi.

Inoltre, anche scegliere il modello migliore di caldaia può permettere un notevole risparmio sul lungo periodo ed un riscaldamento nettamente superiore. Per capire come scegliere la caldaia giusta alle proprie esigenze, un’associazione di consumatori ha effettuato un test in cui ha messo a confronto 29 caldaie diverse arrivando infine a stilare una classifica.

Caldaia: secondo i test è questa la migliore

Un’associazione di consumatori ha deciso di confrontare 29 caldaie diverse, prendendo in considerazione vari fattori come il valore CW, un dato che indica il valore dell’acqua calda della caldaia, il riscaldamento dell’acqua, della casa, il consumo di elettricità, il comfort, la durata e il rumore. Alla luce dei risultati raggiunti ha poi stilato una classifica che ha rivelato che sarebbe questa la caldaia migliore di tutte.

Si tratta della caldaia Intergas Xtreme 30 che ha ottenuto una valutazione complessiva pari a 8/10. Essa presenta un valore CW4 in grado di riscaldare le stanze in modo uniforme, mantenendo la temperatura costante e con ottimi risultati dal punto di vista dell’efficienza energetica. Inoltre, è anche una delle caldaie più economiche, in quanto sfrutta poca energia, quindi meno gas, sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda.

Bisogna, però, segnalare anche alcuni aspetti negativi come il fatto che questa caldaia ha bisogno di molta acqua contemporaneamente. Ciò significa che ci vorrà più tempo perché l’acqua arrivi ad una temperatura confortevole. Il costo iniziale per l’acquisto parte dai 1.500 euro.

Una valida alternativa è la caldaia Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5. È un po’ più costosa della precedente (circa 2.000 euro), ma ha ottenuto comunque un ottimo punteggio: 7,9/10. I suoi punti di forza sono il fatto che la temperatura dell’acqua del rubinetto resta costante e non raggiunge mai picchi elevati. In secondo luogo, è abbastanza efficiente a livello energetico ed è poco rumorosa. Di contro, ci impiega parecchio tempo per far sì che l’acqua raggiunga la giusta temperatura.