Calendario pensioni 2025: tutte le date e anche i mesi in cui arriveranno in ritardo

Il 2025 è sempre più vicino: per le pensioni del prossimo anno, ecco il calendario con tutte le date dei pagamenti, mese per mese.

La normativa vigente permette di avere già oggi a disposizione un calendario con tutte le date ufficiali dei pagamenti delle pensioni del 2025. Oltre ai cedolini per coloro che godono di pensione, il calendario illumina anche sui giorni in cui verranno pagati gli altri assegni relativi agli ulteriori trattamenti previdenziali previsti. Per esempio, le pensioni di invalidità e Assegno sociale.

La regola per i pagamenti è stata modificata nel 2017, quando la legge 205 ha introdotto la nuova elargizione0 dei trattamenti previdenziali e assistenziali con un anticipato di una giornata. Fino a qualche anno fa, infatti, tali assegni potevano essere riscossi a partire dal secondo giorno del mese.

Ora invece i pagamenti avvengono dal primo giorno “bancabile” del mese nuovo. Ovviamente con l’eccezione di gennaio, per via delle Festività e perché, in molti casi, con l’anno nuovo scattano gli aumenti per effetto della rivalutazione.

Finalmente il calendario delle pensioni per il 2025

In base alla legge del 2017 possiamo dunque già conoscere i giorni in cui verranno pagate le pensioni nel 2025, considerando appunto le date bancabili, ovvero quelle in cui gli istituiti che elargiscono le somme (Poste Italiane e banche) sono attive.

Il pensionato deve considerato che gli assegni non arriveranno sempre e comunque il primo giorno del mese. Se il nuovo mese parte con un festivo o una domenica, cambia tutto. E bisogna anche considerare come eccezione il sabato, che è primo giorno del mese bancabile solo per la Posta: chi riscuote la pensione in banca dovrà attendere giocoforza fino al lunedì successivo.

Per il 2025 si parte quindi con venerdì 3 gennaio: sarà questo il giorno in cui, sia alle Poste che nelle banche, sarà possibile riscuotere l’assegno. A febbraio, il giorno bancabile è il primo del mese per le Poste e il 3 febbraio per le banche: questo perché, appunto, il primo febbraio è un sabato. Poste e banche pagano poi le pensioni il primo marzo.

Anche martedì primo aprile pagano sia Poste che banche. A maggio, bisogna aspettare il giorno 2, perché il primo è festa. A giugno, invece, è il 3 il giorno dei pagamenti: un mercoledì. Banche e Poste pagheranno le pensioni di luglio 2025 il giorno uno, un martedì. Anche ad agosto il pagamento avviene il primo giorno del mese. Stessa cosa a settembre e a ottobre. A novembre, invece, bisogna aspettare lunedì 3.

Per dicembre, tutto regolare: il pagamento arriva il primo giorno, un lunedì. Nel 2025, dunque, in molti casi il pagamento avverrà in ritardo. E subiranno ancora più problemi coloro che hanno l’accredito in banca.