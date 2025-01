Cambio di programmazione per Domenica In: Mara Venier costretta a farlo

Nelle prossime settimane Domenica In subirà un importante cambiamento nel palinsesto Rai: Mara Venier si prepara alla grande novità che la riguarda.

I telespettatori italiani si sono abituati alla flessibilità dei palinsesti, che ha riguardato nelle ultime stagioni anche le trasmissioni Rai. L’azienda di Viale Mazzini, esattamente come accade nella rete avversaria, modella la propria programmazione in base ai risultati di share ottenuti, ma anche alle esigenze televisive.

Uno degli eventi più attesi dell’anno sta per arrivare ed andrà a stravolgere per una settimana i consueti appuntamenti del piccolo schermo. La 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti in diretta 1 dall’11 al 15 febbraio 2025, è ormai dietro l’angolo e per Rai 1 è inevitabile rimodulare le classiche messe in onda.

Domenica In speciale: Mara Venier con un lungo appuntamento su Rai 1

Se non si muoverà dalla sua fascia pomeridiana l’amatissima soap Il Paradiso delle Signore 9, salteranno invece nell’access prime time le puntate di Affari Tuoi per le serate della kermesse musicale. Per Stefano De Martino dunque, si prospetta una pausa forzata, anche per quanto riguarda la puntata di Step – Stasera tutto è possibile su Rai 2.

Un importante cambiamento interesserà anche Mara Venier, che si prepara ad accogliere la grande novità. L’affezionato pubblico di Domenica In non sentirà la mancanza della conduttrice veneziana, che regalerà ancora emozioni e tanta musica.

L’intera programmazione televisiva, Rai e non, si prepara a discutere dell’evento musicale di febbraio. Il Festival di Sanremo, come accade ogni anno, catalizzerà completamente l’attenzione facendo confluire anche i vari show giornalieri sui commenti a caldo. Succederà con La Vita in Diretta, che concentrerà le sue puntate esclusivamente sui retroscena della kermesse.

Avrà un ruolo essenziale anche Mara Venier, che si inserirà nel palinsesto di domenica 16 febbraio con un lungo appuntamento. La conduttrice, che negli ultimi giorni ha fatto nuovamente parlare con la possibilità di un passaggio di testimone in favore dell’amico e collega Alberto Matano, approderà su Rai 1 con una puntata speciale di Domenica In.

Il talk show si sposta abitualmente per l’occasione a Sanremo, dove gli artisti che hanno partecipato alla gara canora tornano ad esibirsi un’ultima volta a chiusura del Festival. Al timone ci sarà proprio la veneziana, che guiderà il pubblico in questo speciale dalle ore 14 alle 20.

Come di consueto, ogni cantante avrà modo di calcare nuovamente il palco dell’Ariston, questa volta non soltanto di fronte al pubblico presente ma anche al parterre di esperti e giornalisti. Ognuno di loro potrà porre domande ai beniamini di Sanremo 2025, tirando fuori indiscrezioni e dettagli sull’esperienza sanremese.

Non mancherà la critica ai brani, a seguito della classifica ufficiale che decreterà il vincitore della 75esima edizione. “Quando dico che è l’ultimo anno è davvero l’ultimo”, ha dichiarato nel frattempo la “zia” degli italiani, che si è detta propensa a nuove esperienze lavorative come quella più recente al cinema con Ferzan Ozpetek.