Camioncino dei rifiuti si ribalta a Maranola

Poco prima delle 8 di oggi 29 maggio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Formia a seguito di segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto, località Maranola, la squadra territoriale VVF di Gaeta constatava la presenza di un piccolo automezzo speciale, adibito alla raccolta di rifiuti, ribaltato su un fianco fuori strada con una persona incastrata al suo interno.

Subito iniziavano le non facili operazioni per estrarre l’uomo ferito mediante l’utilizzo dei cuscini di sollevamento ad aria.

Successivamente il ferito veniva estratto e consegnato ai sanitari del 118.

Per la rimozione del mezzo si è reso necessario l’intervento di una autogrù proveniente dal Comando VVF di Frosinone.

Sul posto, per le proprie competenze anche la polizia locale.